Météo-France: le bilan du mois d'août en Lot-et-Garonne

Comme chaque mois, Météo-France a établi un bilan météorologique du Lot-et-Garonne qui fait ressortir, pour août, un déficit en pluie.

En effet, les cumuls pluviométriques relevés sur le département du Lot-et-Garonne par les stations automatiques de Météo-France pour le mois d’août 2017 sont partout inférieurs aux normales.

A Agen, le déficit atteint 36% avec une quantité pluviométrique cumulée de 35 l/m² contre une normale mensuelle centrée sur 55 l/m².

Le déficit est maximal aux frontières landaises : la station de Fargues-sur-Ourbise recueille le total pluviométrique le plus bas de ce mois avec seulement 23 l/m².

Le poste de Villeneuve-sur-Lot enregistre, en revanche, la valeur la plus élevée du département avec une hauteur mensuelle de 41 l/m². Pour la quasi-totalité des stations, le cumul pluviométrique mensuel est alimenté par les passages pluvieux de la première décade en particulier du 7 au 10 ainsi qu’en toute fin de mois.

Pour la station de Villeneuve-sur-Lot, le cumul pluviométrique de la première décade représente à lui seul presque 61 % du cumul mensuel. Pour la journée du 27 août, 19 l/m² tombent à Mauvezin-sur-Gupie qui recueille 36 l/m² pour ce mois. La deuxième décade est particulièrement sèche : au mieux, on relève 3,6 l/m² à Villeneuve-sur-Lot.

Et les températures…

Côté mercure, les températures minimales sont partout supérieures aux normales de saison (16,4° durant ce mois à Agen pour une normale centrée sur 15,3°). La température minimale la plus basse du mois a été relevée à Villeneuve-sur-Lot avec 7,9 degrés le 20 août. Les maximales suivent aussi la même tendance haussière par rapport aux normales. La dernière décade est particulièrement chaude avec des moyennes supérieures à 30 degrés. Par exemple, la moyenne des températures maximales atteint 31,9 degrés pour la station de Villeneuve-sur-Lot. Le 22 août, le mercure pulvérise partout le seuil des 35°. Durant cette journée, on relève jusqu’à 37,8° à Agen et 37,2° à Fargues-sur-Ourbise.

Le soleil est au rendez vous avec des valeurs supérieures de 8 % à la normale. Le cumul mensuel insolation issu de la station d’Agen est de 261 heures et un mois d’août ordinaire comporte une insolation totale moyenne axée sur 242 heures.