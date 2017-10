Face à une formation de Barbezieux/Jonzac qui venait de réussir un début de championnat quasi parfait avec deux victoires, les Mérignacais considéraient à juste titre que ce match allait servir de test probant. La première mi-temps voyait les locaux marquer deux essais plutôt bien ficelés (21’ et 27’) mais ces derniers restaient sous la menace de visiteurs dont le buteur enquillait avec minutie les pénalités. A 17-12 au changement de camp, tout restait à faire même si les Girondins semblaient posséder les arguments offensifs suffisants pour ne pas être inquiétés.

Une deuxième mi-temps aboutie

Ces derniers haussaient encore leur niveau d’exigence par la suite en étant dès lors moins sanctionnés et en rajoutant deux essais autour de l’heure de jeu. Ils creusaient ainsi définitivement l’écart en ne laissant pas les visiteurs espérer et prenaient de plus un bonus offensif du meilleur effet. De bon augure avant de se rendre dans deux semaines chez le voisin floiracais pour le premier derby d’une très excitante série.