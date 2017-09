Cette semaine, on va se repasser encore et encore le film de la fin de match du côté de Mérignac, en essayant de comprendre pourquoi cette rencontre a alors basculé dans l’escarcelle des locaux. Les Girondins menaient pourtant d’un point depuis la 75’ et cet essai signé Suhas. Les Rouge et Bleu ont mené leur barque avec tous les ingrédients nécessaires dès lors que vous êtes en déplacement. Ils vont marquer leur premier essai juste avant le changement de camp, histoire de couper les jambes des locaux. Ils tournent alors avec quatre points d’avance (6-10).

Un money-time cruel

Les Surgériens vont cependant très vite scorer de retour sur le rectangle vert et même creuser un écart que l’on croit rédhibitoire un peu avant l’heure de jeu (23-13). Les Girondins ne baissent cependant pas les bras et leur buteur les ramène dans les points à l’entrée du money-time. On connait la suite du cruel scénario et de cette défaite qu’il faudra vite digérer pour mieux accueillir le week-end prochain la formation de Barbezieux/Jonzac.