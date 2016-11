Si d’aventure les Blayais n’arrivent pas à disposer de Sarlat ce dimanche lors de la mise à jour du calendrier, il leur sera très difficile de sauver leur peau à ce niveau. Il y avait à Mérignac ce dimanche dernier beaucoup d’enjeu pour les deux équipes et au final, les locaux auront raflé cinq points contre aucun aux visiteurs. On aura dès lors trouvé le nom de l’équipe qui aura fait la bonne opération de la journée mais les choses n’auront pas été si simples au final. Les banlieusards bordelais avaient pourtant fait le plus difficile juste avant la mi-temps en menant 22-10, puis 22-13 au changement de camp, avec trois essais à un.

Ouf de soulagement

Restait donc à enfoncer le clou par la suite mais les visiteurs ne l’entendaient pas de cette oreille. Ces derniers revenaient même à trois unités à la 77’ (25-22) grâce à la réussite de leur buteur. Le camp mérignacais n’en menait pas large mais Anthony Clerc viendra vite mettre tous le monde d’accord en pointant son second essai personnel, celui de la victoire pour les locaux, celui également venant souffler le bonus défensif aux visiteurs. Un grand ouf de soulagement pour Mérignac et un doute de plus pour des Blayais au bord du précipice.