Mercedes GLC Coupé : un SUV habillé sportif !

Le SUV est un savant croisement de 4×4, de monospace et de break. En donnant une version coupé à son GLC, Mercedes gomme le côté utilitaire pour se rapprocher de l’univers de la berline. Une grosse berline 4 portes, certes, avec un hayon arrière très incliné donnant un aspect dynamique à l’ensemble.

Basé sur la plateforme du GLC avec un même empattement de 2,87 m, le Coupé affiche une longueur supérieure de 7 cm et une hauteur inférieure de 5 cm, soit respectivement 4,73 m et 1,60 m. En fait, c’est le porte-à-faux arrière qui augmente de 7 cm permettant de conserver un même volume de coffre et de pénaliser le moins possible la garde au toit pour les passagers arrière du fait de la courbure du pavillon. À l’avant, le GLC Coupé se reconnaît à sa grille de calandre diamant barrée d’une seule lamelle, typique des modèles coupés.

Une carrosserie bien spécifique

Le pare-brise, plus incliné que celui du GLC, la lunette arrière galbée, protégée par l’arête du capot de façon à se dispenser d’essuie-glace et les jantes larges en alliage allant jusqu’à 20 pouces donnent au GLC Coupé une belle allure fluide, faisant presque oublier sa taille et son poids respectable de 1,8 tonne minimum. Peu de traits communs entre les deux voitures, si ce n’est la face avant.

En revanche, les postes de conduite sont identiques et on retrouve la même console centrale surmontée d’un écran multimédia, en forme de tablette, commandé par un pavé tactile situé au centre du repose-main. L’affichage tête haute de série facilite la lecture de la vitesse, des limitations de vitesse, de la navigation et des distances de sécurité. Enfin le Coupé conserve le côté pratique avec la banquette arrière repliable 60/40 pour former un plancher plat.

Une transmission intégrale permanente

Le GLC Coupé étant destiné à évoluer éventuellement en tout-terrain, toute la gamme dispose d’une transmission intégrale permanente avec une prédominance du couple sur le train arrière, 60/40, allant jusqu’à 70/30 en fonction du revêtement.

À son lancement, le GLC Coupé reçoit trois motorisations, un Diesel 2,2 litres conjugué en 170 ch et 204 ch et un 2 litres essence de 211 ch, toutes associées à une boîte automatique à 9 rapports. Deux trains de roulement sont proposés avec suspension en acier dont un en option à amortissement réglable en continu, mais également une suspension pneumatique optionnelle permettant de faire varier l’assiette de la voiture. Cependant, de série, il est possible de programmer le comportement du GLC Coupé entre cinq modes, Eco, Confort, Sport, Sport+ et Individual.

L’esprit Mercedes-Benz

Au volant du GLC Coupé 250 4Matic essence, le véhicule offre toutes les qualités attendues d’une Mercedes, à savoir la puissance, la souplesse et le silence à bord. Pour autant les motorisations Diesel, qui seront encore les plus demandées, montrent également de belles prestations, mais il vaut mieux éviter de monter en régime afin de tempérer leurs bruits et profiter de leurs gros couples. La boîte automatique est remarquable d’intelligence et se permet de rétrograder au centième de seconde lors de gros freinages avant d’aborder une courbe serrée. Nul besoin d’en reprendre les commandes par les palettes (hélas) solidaires du volant. À noter que tous les systèmes d’aide à la conduite possibles sont au catalogue, en série ou en option.

Le tarif du nouveau GLC Coupé débute à 53 000 €.

APEI-Actualités. Philippe Lacroix