Mercedes Classe C Cabriolet : plein air en famille

La Classe C Cabriolet reprend dans sa partie basse les grandes lignes inspirées du coupé avec une face avant intégrant les mêmes optiques, la calandre diamant et une barre unique enserrant l’étoile à trois branche.

Dans l’habitacle, on retrouve la même planche de bord caractérisée par sa large console centrale tout en arrondi surmontée d’un écran flottant et un volant recevant l’intégralité des commandes. L’accès aux deux places arrière est facilité par le basculement des dossiers des sièges avant et leurs avancées automatiques. Les sièges arrière, conçus comme des sièges individuels, intègrent une trappe pour le chargement dʼobjets longs et peuvent être rabattus séparément et intégralement. Une façon de compenser le coffre pénalisé par le puits de capote, qui évolue de 360 à 285 litres quand la capote est repliée. Cette dernière se manœuvre en 20 secondes tout en roulant jusqu’à une vitesse de 50 km/h. Formée de trois couches et dotée d’une lunette vitrée, elle offre une insonorisation comparable à la berline.

Un choix très vaste de mécaniques

La palette des motorisations est immense et comprend huit moteurs essence allant du 4 cylindres 1,6 litre de 156 ch au 8 cylindres 4 litres de 510 ch signé AMG, tandis que les Diesel 4 cylindres 2,2 litres sont conjugués en 170 ch ou 204 ch. Ils sont tous dotés de la fonction stop/start et peuvent disposer de la boîte automatique G-Tronic à 9 rapports. La transmission intégrale 4Matic est disponible de série sur les 6 cylindres essence 3 litres, et livrable en option sur les 4 cylindres essence de 184 ch et Diesel de 170 ch. Le train de roulement est doté dʼune suspension en acier avec système dʼamortissement sélectif. En option également, une suspension pneumatique avec un amortissement à pilotage électronique en continu aux essieux avant et arrière.

Puissance et sécurité vont de pair

S’installer au volant d’une Mercedes reste toujours un privilège, immédiatement apprécié quand la boucle de la ceinture de sécurité vient automatiquement se mettre à portée de main, puis en réglant électriquement dossier, assise et appuie-tête par les boutons symbolisant le siège sur le panneau de porte. En option, le confort est encore amélioré grâce à un pare-vent électrique logé dans les sièges arrière et au chauffage de nuque. Dès la mise en route, on apprécie d’abord l’extrême réactivité de la boîte automatique capable de s’adapter au tempérament du conducteur et au mode de conduite choisi par une molette au pied de la console, sportif, confortable ou économique.

De préférence, un moteur essence s’impose au Diesel pour plus d’agrément sonore, notamment capote repliée, et la puissance du 6 cylindres AMG de 367 ch met particulièrement en exergue les qualités dynamiques de la voiture et sa transmission intégrale. Les claquements de l’échappement n’incitent pas à la modération et il faut surveiller constamment sa vitesse, ce qui se fait aisément avec la lecture tête haute. Enfin, la sécurité qui demeure un pilier de l’esprit Mercedes prévoit de série un système de détection de somnolence à sensibilité réglable et le radar anti-collision.

À partir de 44 650 €.

APEI-Actualités. Philippe Lacroix