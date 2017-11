Menus de fêtes : variez les plaisirs pour les bouchées apéritives

BOUCHÉES APÉRITIVES

Bouchées apéritives de radis noir à la mousse de chèvre et pistaches

Pour 4 personnes : 1/2 radis noir, 100 g de fromage de chèvre frais, 10 cl de crème liquide entière bien froide, 50 g de pistaches décortiquées Wonderful, 2 c. à soupe d’herbes fraîches, 50 g de saumon fumé, piment d’Espelette, sel fin.

Fouetter la crème liquide afin d’obtenir la consistance d’une chantilly. Détendre le fromage de chèvre frais avec un peu de crème liquide puis incorporer délicatement la crème fouettée à l’aide d’une Maryse. Ajouter les pistaches concassées, les herbes fraîches finement ciselées et assaisonner en sel et en piment d’Espelette. Verser cette mousse de chèvre dans une poche à douille. Réserver au frais.

Couper le radis noir en fines tranches d’environ 1 à 2 mm d’épaisseur. Couper le saumon fumé en petits dés. Répartir un peu de mousse de chèvre sur une tranche de radis noir, déposer par-dessus quelques dés de saumon fumé, des éclats supplémentaires de pistache et une pluche de cerfeuil. Réserver au frais jusqu’à la dégustation.

Macarons noirs au jambon et crémeux de cabillaud

Pour 4 personnes : 200 g de jambon Consorcio Serrano, 3 piquillos (petit poivron rouge espagnol en bocal). Crémeux de cabillaud : 100 g de cabillaud, 100 g de pommes de terre à purée, 1/2 tête d’ail, 2 feuilles de laurier, 50 cl de lait entier, gros sel, huile d’olive d’Espagne, Pimentón d’Espagne (ou piment d’Espelette). Macarons noirs : 255 g de sucre glace, 125 g de poudre d’amande, 2 c. à café de purée d’olive, 100 g de blancs d’œufs, 5 g de blancs d’œuf déshydraté, 30 g de sucre semoule.

Crémeux de cabillaud : saler au gros sel le cabillaud et le disposer dans un plat creux recouvert d’une feuille de papier sulfurisé au réfrigérateur pendant 6 h. Puis le dessaler sous l’eau froide. Éplucher, laver et couper grossièrement les pommes de terre. Dans une cocotte, mettre le cabillaud, les pommes de terre, le lait, la demi-tête d’ail et les deux feuilles de laurier. Laisser cuire à frémissement pendant 30 minutes en vérifiant à la fin de la cuisson que les pommes de terre sont bien cuites. Hacher le jambon Consorcio Serrano. À l’aide d’une écumoire, mettre le cabillaud, les pommes de terre et le jambon Consorcio Serrano haché dans un saladier sans le lait. Mélanger avec une spatule. Ajouter une partie du lait de cuisson jusqu’à ce que le mélange soit bien homogène et lisse. Assaisonner avec l’huile d’olive et un peu de pimentón. Réserver à température ambiante ou au frais selon votre choix.

Macarons : mélanger la poudre d’amande et la moitié du sucre glace, tamiser et réserver. Monter les blancs au batteur. En milieu de montage, ajouter l’autre moitié du sucre glace, les blancs d’œufs en poudre et continuer de monter les blancs d’œufs en neige avec le sucre semoule. Lisser les blancs à l’aide d’une spatule tout en ajoutant progressivement le mélange de poudre d’amande et de sucre glace et les 2 cuillères à café de purée d’olive. Travailler l’appareil jusqu’à ce qu’il retombe légèrement et devienne lisse et brillant. Préchauffer votre four à 200 °C ventilé. Mettre l’appareil à macaron dans une poche avec une douille ronde unie, puis donner forme à vos macarons sur une plaque à pâtisserie recouverte d’une feuille de papier sulfurisé. Cuire pendant 10 minutes environ. En fin de cuisson, mettre les macarons sur une grille pour qu’ils refroidissent.

Derniers gestes : garnir les macarons avec le crémeux de cabillaud à l’aide d’une poche. Disposer sur une assiette et surmonter d’un morceau de piquillos et de jambon Consorcio Serrano coupé en fine julienne.

Mini-burgers foie gras poêlé et magret fumé

Pour 4 personnes : 1 foie gras cru entier, 12 tranches de magret fumé, 12 mini-pains burgers, 1 carotte en fines lamelles, 1 orange bio, 75 g de mesclun, 25 g de germes de betterave, 60 g de moutarde douce.

Laver et zester l’orange. Mélanger les zestes et la moutarde douce. Éplucher et couper la carotte en 12 fines lamelles. Tartiner les pains burger de moutarde douce. Ajouter le mesclun, les germes de betterave, les lamelles de carotte et les tranches de magret fumé. Couper le foie gras en 4 belles tranches puis en 12 petites escalopes. Les faire dorer 30 secondes par face dans une poêle chaude. Saler et poivrer. Déposer les escalopes sur les burgers et ajouter les petits chapeaux. Servir aussitôt.

Mini tartelette au magret séché et foie gras du canard fermier des Landes

Une recette du chef Patrice Lubet, Jean des Sables (Hossegor)

Ingrédients : 1 magret de canard fermier des Landes IGP/Label Rouge séché, 1 foie gras frais, 1 pâte feuilletée, 2 carottes, 1 branche de céleri, 200 g de pleurotes (ou cèpe, girolle…), 1 chou frisé, 1 échalote.

Tailler la pâte feuilletée en 4 rectangles d’environ 10 cm sur 4 cm. Cuire la pâte 20 minutes dans un four à 180°C.

Pendant ce temps, tailler en fine brunoise les champignons et l’échalote. Cuire les morceaux d’échalote et de champignons dans une poêle quelques instants. Rajouter des chutes de magret séché ou un peu de jambon de pays à votre poêlée. Réserver et faire cuire ensuite le chou, les carottes et le céleri branche préalablement taillé en brunoise dans la même poêle. Assaisonner. Ne pousser pas la cuisson afin de préserver la consistance des morceaux. Mélanger avec l’échalote et les champignons puis réserver.

Si le magret séché est fait maison, tailler de fines tranches et réserver.

Tailler de fines lamelles de foie gras cru. Pour cela, plonger la lame du couteau dans de l’eau chaude avant de couper chaque lamelle.

Dressage : sur un rectangle de pâte feuilleté, disposer une couche de petits légumes. Déposer ensuite des lamelles de foie gras cru puis recouvrir la tartine avec le magret séché.

Sapin feuilleté au Société à Tartiner et confit d’échalote

Pour un sapin feuilleté : 50 g de Société à Tartiner, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 5 échalotes émincées, 15 cl de Sauternes, 2 c. à soupe de vinaigre de Xérès, ½ c. à café de 4 épices, 2 c. à soupe de raisins secs, 1 c. à soupe de miel, 1 pincée de sel, poivre noir, 2 pâtes feuilletées, 1 jaune d’œuf, baies roses.

Dans une casserole, faire revenir sur feu doux les échalotes émincées dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’elles deviennent fondantes. Ajouter le Sauternes, le vinaigre, les 4 épices, les raisins secs, le miel, le sel et le poivre. Cuire sur feu doux pendant 25 à 30 minutes jusqu’à l’obtention d’un confit. Et laisser refroidir avant utilisation.

Découper les 2 pâtes feuilletées en forme de sapin. Étaler le Société à Tartiner sur la première pâte et ensuite, le confit d’échalotes. Disposer la seconde pâte par-dessus. Dessiner au couteau sans trop l’enfoncer 2 lignes partant de la pointe jusqu’en bas pour réaliser le tronc. Couper des bandes de 1,5 à 2 cm à l’horizontal en laissant le tronc central intact. Torsader chaque bande pour former les branches du sapin. Dorer la pâte à l’œuf et parsemer de baies roses. Enfourner pendant 15 à 20 minutes à 200°C.

Suggestion : déguster avec un Sauternes. Remplacer le confit d’échalotes par un confit de figues.

