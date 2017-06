Sur les sites de Langon et de La Réole, plusieurs syndicats s’étaient réunis lundi 29 mai pour sensibiliser la population à propos de la fermeture, à partir du 1er janvier 2018, de deux services publics : celui de la Publicité Foncière et des Impôts des Entreprises, transférés respectivement à Libourne et Langon.

Dans les couleurs du prieuré des Bénédictins, Aurélie Furnemon et Olivier Dubarry, élus représentant les personnels pour la CGT et Force Ouvrière, sont intervenus afin de faire signer une pétition et d’apporter des explications aux citoyens.

