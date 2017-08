Menaces sur le rugby amateur : des examens médicaux approfondis obligatoires dès 12 ans

Les médecins ne vont plus savoir où donner de la tête et les clubs vont très probablement voir chuter les inscriptions dès cette année et dès l’école de rugby.

Le ministère des sports a en effet pris un arrêté le 24 juillet 2017, fixant de nouvelles règles concernant l’obtention du certificat médical nécessaire à la soucription d’une licence dans différents sports. Parmi la plongée sous-marine, le pilotage d’aéronef, la boxe et la spéléologie figure le rugby, à XV et le Seven. Curieusement, le XIII est passé à travers.

Désormais les joueurs de rugby devront se soumettre à un électrocardiogramme, dès la première licence, à 12 ans, puis tous les trois ans jusqu’à 20 ans et tous les 5 ans jusqu’à 35 ans. La facture pour cette plaisanterie s’élève à minima à près de 15€. Et encore faut-il que le médecin concerné dispose du matériel. Sinon, il faudra faire appel à un spécialiste. Et là, rendez-vous dans 4 mois. Au mieux.

Un bilan de santé à plus de 250€ dès 40 ans “

A partir de 40 ans, le bilan de santé sera enrichi d’un électrocardiogramme, d’une échocardiographie et d’une épreuve d’effort ainsi que d’un bilan biologique glucido-lipidique… N’en jetez plus. Montant de la facture, pas loin de 250 €, si vous trouvez le moyen de rencontrer un spécialiste avant la reprise. Le bilan sera à renouveler à43 ans, 45 ans, 47 ans et 49 ans puis une fois par an après 50 ans ! Les premières lignes devront de surcroît se fendre d’une remnographie cervicale tous les 2 ans entre 40 et 44 ans et, à partir de 45 ans, tous les ans. Les petits copains des autres postes n’y ayant droit qu’à compter de 45 ans, mais tous les deux ans quand même !

L’arrêté a été publiée au Journal officiel le 15 août. Il est donc applicable dès maintenan

Les jeunes devront passer un électrocardiogramme dès 12 ans !

t. Les seniors qui ont repris l’entraînement durant l’été disposent très probablement du précieux sésame qui reste valable. Mais la nouvelle réglementation va compliquer le recrutement des jeunes.

D’une part il va être compliqué, en période de rentrée de trouver un toubib équipé du matériel pour un électrocardiogramme, ce qui va bien fiche le bazar dans les clubs. D’autre part, quid des anomalies qui seront décelées et dont beaucoup sont anodines mais risquent de rendre nécessaire des analyses complémentaires ? Faudra-t-il interdire le rugby à ces pitchounes ?

Et que dire des vétérans et joueurs de loisir, de plus de 40 ans ? Certes la plupart des examens dont il est question là étaient obligatoires dès 40 ans. Mais il s’agissait de la réglementation interne à la FFR et il était aisé de décrocher le sésame auprès des médecins, le plus souvent ignorant de cette règle. Mais, maintenant, plus personne ne va pouvoir y couper.