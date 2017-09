Mena et Hybe sont deux frères qui partagent la même passion, le graffiti. Le style artistique de Mena se définit par l’art de travailler les lettres sous différentes techniques: la reproduction d’ambiances de rues et de lieux faisant partie de son univers, sous forme de dessins en noir et blanc, la réalisation de formes abstraites colorées en mixant la peinture acrylique et les bombes aérosols. Son frère, Hybe, peint depuis 10 ans. Passionné à la fois par le lettering et l’art abstrait, le style de Hybe mélange ces deux techniques lors de la réalisation de ses peintures et de ses toiles. Il mixe le côté brut et spontané du graffiti de rue, à la précision du dessin, en utilisant pour cela différents médiums, peinture acrylique, bombe aérosol, marqueurs…

Une belle expo, à découvrir au musée Marzelles de Marmande. Entrée libre les mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.