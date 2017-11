[SANTE] Médicaments sans ordonnance : près de la moitié sont à proscrire

Rhumes, toux, troubles intestinaux, l’hiver apporte son lot de maux. A l’arrivée des premiers symptômes, les Français se ruent souvent vers les médicaments en libre-service. C’est précisément contre eux que le magazine 60 Millions de consommateurs tire la sonnette d’alarme dans une longue enquête.

Et, pour le magazine, le constat est alarmant puisque près d’un médicament sur deux est à proscrire. Précisément, 60 Millions de consommateurs a analysé 62 médicaments et estime que 45 % sont à éviter en raison d’un rapport bénéfice/risque défavorable.

Privilégier un seul composé actif

Parmi les médicaments décriés se trouvent principalement des anti-rhumes. Ils comportent tous des effets secondaires importants car ils sont composés de plusieurs principes actifs. En effet, ils contiennent souvent un vasoconstricteur, un antihistaminique et un composé pour lutter contre le mal de tête (paracétamol ou ibuprofène).

Pour limiter le risque, l’association conseille de privilégier les médicaments qui ont seulement un composé actif. « Plus il y a de substances actives, plus les risques et les contre-indications sont importants. Mieux vaut prendre un médicament spécifique au problème », rapporte le magazine.

Des prix en hausse

De plus, le prix de ces médicaments en libre-service a explosé. 60 Millions de consommateurs explique cette hausse par la baisse des prix des médicaments vendus sur ordonnance. Ainsi, pour compenser les marges perdues par les laboratoires, les médicaments d’automédication ont été augmentés.

La liste de 60 Millions de consommateurs

Quels sont les médicaments concernés par cette étude ? Certains contre le rhume comme l’Actifed Rhume, Dolirhume Paracétamol et Pseudoéphédrine, Nurofen Rhume, Rhinadvil Rhume ibuprofène/pseudoéphédrine…

D’autres contre la toux, comme Exomuc toux grasse orange, Humex toux sèche oxomémazine sans sucre, Toplexil sans sucre…

Contre le mal de gorge sont concernés : Angi-spray mal de gorge, Colludol, Drill, Drill miel rosat, Strepsils miel citron…

Parmi les autres médicaments incriminés : Actifed états grippaux, Ercéfuryl. Dulcolax…

APEI-Actualités. Johanna Amselem