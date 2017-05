La médiathèque organise un apéro polar, animé par Christophe Dupuis, vendredi 12 mai à 18h. Il présentera une quinzaine de nouveautés .

Fan de San Antonio dès son enfance, Christophe Dupuis n’a cessé d’étoffer son éducation au polar et à la littérature en général. Boulimique, il dévore environ trois cents livres par an. La création de « L’Ours polar » en 1999 et la réception des services de presse lui donnent plus de facilité pour poursuivre son chemin d’auteur.

Après quelques études en sciences économiques et quelques années d’archéologie, il se lance dans les métiers du livre en installant une librairie spécialisée dans le polar en milieu rural…