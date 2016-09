La Réole Maurice Rieux-Laucat s'en est allé

Le Stade Réolais a perdu un être cher, en la personne de son emblématique secrétaire. Inamovible à ce poste crucial, il exerçait ces fonctions depuis une vingtaine d’années. Jamais départi de sa bonne humeur ainsi que de son légendaire accent pointu, issu de sa région parisienne natale. Séduit par notre région, il a déposé ses valises à Loubens dans la fin des années 90.

Vingt ans au club

À peine installé dans sa charmante maison avec Sophie, sa complice de toujours, sa réputation de fidèle éducateur à l’école de rugby du PUC n’a pas laissé indifférent le staff réolais qui s’est empressé de le recruter. Pour le plus grand bonheur du club. Les feuilles de match, les divers listings d’effectif, les multiples démarches auprès des clubs et instances fédérales n’avaient plus de secrets pour lui.

Après de longs et loyaux services, il était en train de passer le flambeau en douceur. On n’entendra plus ses épiques rapports moraux conclure les assemblées générales du club, emporté dans sa soixante-dix-septième année par une longue maladie.

Adieu Momo !