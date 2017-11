Qui l’eût cru : les deux meilleurs piliers gauches disponibles pour servir l’équipe de France portent le maillot de l’UBB. Les supporters du club pensaient bien que Jeff Poirot et Sébastien Taofifenua étaient très bons à leur poste mais ils en sont désormais persuadés. Comme par ailleurs Peni Ravaï et Lasha Tabidze sont également avec leurs sélections, il a fallu demander à Jean-Baptiste Poux de rentrer de Marcoussis, lui qui est conseiller auprès de la mêlée tricolore, pour avoir quatre piliers sur la feuille de match samedi. 17 joueurs seront absents pour l’occasion, dont 10 trois-quarts, Geoffrey Cros étant le dernier blessé en date. L’affaire s‘annonce compliquée pour l’UBB et le staff devrait faire confiance à Matthieu Jalibert pour mener la manœuvre.

“Matthieu, retour au Top 14 après la parenthèse Barbarians…

Oui, la parenthèse est refermée et il y a samedi un match très important pour le club. Je suis toujours dans l’apprentissage et j’ai encore tout à prouver. Le staff et les anciens sont là pour nous épauler, pour nous recadrer aussi si besoin est. Nous savons qu’il y a de l’attente mais il n’y a pas de pression particulière.

Il y a beaucoup de jeunes encore dans l’équipe qui sera alignée…

Oui mais vous savez, on s’entraîne avec le groupe professionnel depuis cinq mois déjà. On sait donc ce que l’on va nous demander. Baptiste [Serin] et Yann [Lesgourgues] ne sont pas là mais il faut faire confiance à Gauthier [Doubrère] et Jules [Gimbert]. J’ai souvent joué avec Gauthier en espoirs et avec Jules, nous sommes ensemble depuis les benjamins. Peu importe avec qui je jouerai donc, si je joue à l’ouverture, il faudra faire des choses simples et être très appliqués, ne surtout pas se prendre la tête et essayer de bien gérer les événements.

Avec Jules, ce serait une sorte d’aboutissement, à 18 ans ?

(rires) Nous jouons ensemble depuis que nous sommes petits. Si nous sommes associés, ce sera quelque chose d’énorme. Notre rêve a toujours été de jouer ensemble à Chaban. Si c’est le cas ce week-end, j’espère que l’on va se régaler, que l’on prendra du plaisir et surtout que l’on gagnera. On prendra ce que l’on nous donnera mais si c’est le cas, ce sera énorme.”