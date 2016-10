Sainte-Foy-la-Grande Mathieu Thouron : "Il y a une sorte d'euphorie"

Si le coach des avants foyens est forcément très satisfait de la manière avec laquelle son équipe a su inverser le cours du match (à la 50′, elle était menée 29 à 14) à Surgères, il veut rester prudent…

Face à Surgères, c’est un scénario de fou que vous avez proposé…

“Disons que nous n’avons pas pu véritablement nous exprimer en première mi-temps en ayant pris quatre cartons et à quatorze, voire à treize, c’est compliqué. L’arbitre s’est un peu emballé et on a pris du retard au score. Ensuite, et contre le vent, nous n’avions plus rien à perdre et au fur et à mesure que nous prenions confiance, ils se sont éteints ce qui explique ce retournement de situation.”

Vingt-cinq points en quinze minutes, cela n’est pas courant…

“Il y a eu une sorte d’euphorie, de l’enthousiasme et là, tu ne gères plus grand chose. Les choses s’enchaînent et ce sont des minutes plutôt sympas. En tout cas, nous n’étions pas venus pour faire du hourra rugby.”

Au final, tout paraît simple…

“C’est le piège dans lequel nous ne devons pas tomber parce que nous n’avons pas réalisé le match abouti. Loin s’en faut… Nous n’avons pas été bons dans la gestion au pied, nous avons fait des choix très contestables et sur nos temps faibles, nous sommes perfectibles. Il nous reste à trouver de la régularité en gardant bien sur ce qui a été positif lors des 30 dernières minutes.”

Pas d’enflammade donc ?

“Surtout pas, surtout pas. Dans un passé récent, nous nous sommes trop enflammés et on a vu ce que cela donnait au final. Alors prudence…”