Langon Mathieu Mogès : "J'ai coupé avec le rugby"

« Sur la fin, je n’avais plus envie de m’entraîner, assume-t-il. C’est un bon indicateur pour comprendre qu’il est temps de s’arrêter. » À 31 ans, Mathieu Mogès a refermé sa carrière de rugbyman à Comberlin, à l’issue de la saison 2014/2015, soit en même temps que son ami Rémi Inda qu’il a suivi de Dax à Langon, en passant par Saint-Jean-de-Luz.« Il y a une fin à tout, ajoute l’ancien troisième-ligne stadiste. Puis au bout d’un moment, le professionnel prend le dessus. Surtout que j’ai trouvé un boulot très intéressant et très prenant. Ça me permet de m’investir dans un nouveau challenge. »

« Le boulot a pris le dessus »



Justement, on l’a retrouvé au Domaine de Vallier, à Parempuyre, où il travaille depuis fin 2014. Il y a pire comme bureau ! Installée le long de la Garonne, la magnifique propriété de Benoît et Valérie Calvet, négociants en vin, reçoit des entreprises pour des séminaires ou des cours d’équicoachings. Mathieu Mogès s’occupe de les démarcher. Il est le responsable du développement du domaine.

Si son poste lui prend du temps en semaine, l’ancien rugbyman, qui a débuté à l’école de rugby de l’AS Bayonne à 5 ans, savoure ses week-ends après les avoir consacrés essentiellement au ballon ovale. « J’ai toujours fonctionné avec le rugby et j’ai adoré les moments passés avec mes coéquipiers mais c’est agréable de pouvoir profiter de ses week-ends, apprécie-t-il. C’est une coupure qui fait du bien. Par exemple, j’ai pris deux semaines de vacances en août cet été alors que c’était impossible avant, avec la préparation d’avant-saison. »

Le golf à la place du rugby

Alors quand Laurent Treuil, le nouveau manager de l’UA Gujan-Mestras, l’a sondé pour reprendre une licence, Mathieu Mogès n’a pas mordu à l’hameçon. « J’ai coupé complètement avec le rugby, assure-t-il. Depuis que j’ai arrêté, je n’ai même pas remis les pieds à Comberlin. J’en avais besoin. Mais je vais essayer d’y retourner cette saison… »

En revanche, l’ancien stadiste n’a pas coupé les ponts avec certains ex-coéquipiers. Avec Rémi Inda, Baptiste Martinet et François Sébire, il a monté une association de rugby appelée Les Vendageurs où ils se retrouvent, tous les jeudis soirs à Eysines, pour des matchs à toucher. Les mêmes avec qui il joue régulièrement au golf au sein de leur asso Pâté Chichon Golf. Mordus, ils s’organisent même régulièrement des tournois. « On joue au golf sans se prendre au sérieux, explique Mathieu Mogès. Comme au rugby, ça chambre beaucoup. » Et si ça commence sur un green plutôt qu’un terrain de rugby, ça se termine toujours autour d’une pinte de bière.