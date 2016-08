Podensac Mascaret : pour comprendre les marées de la Garonne et de la Dordogne

Jean-Paul Parisot est professeur d’astronomie, à l’initiative de l’association Arts et Découverte de Pujols-sur-Ciron, c’est devenu un habitué de la Fête du Mascaret de Podensac qui aura lieu le samedi 3 septembre.

Cette année, dans la salle du Sporting à 17h30, il orientera sa conférence sur les marées de la Garonne et de la Dordogne qui présente un intérêt tout particulier, mais aussi sur les mascarets du Brésil et de Chine. Seulement une centaine de fleuves dans le monde possèdent un mascaret, dont deux en France, en Normandie et en Gironde. « C’est un phénomène fortement médiatisé, mais très mal connu en raison de l’absence d’études le concernant. Il se présente sous la forme d’un ensemble de vagues qui peuvent atteindre 2m de hauteur, et se forme à l’instant de la basse mer », précise Jean-Paul Parisot.

Si sa vitesse peut atteindre 20 km/h, c’est bien la forme de l’estuaire qui favorise son développement. En effet, l’embouchure en entonnoir et la faible profondeur permettent ce développement à 140km de l’embouchure. « Le site de Podensac est particulièrement intéressant, car c’est là que les marées sont les plus importantes, et donc le mascaret le plus spectaculaire », ajoute le scientifique. Depuis plusieurs années, des mesures sont effectuées en Garonne par le Laboratoire Océanographique de l’université de Bordeaux, les résultats très originaux obtenus durant ces campagnes de mesures seront la trame principale de cette conférence.

Norbert Lados