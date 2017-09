Martha Mundy est Macarienne et fait le lien depuis quelques années entre le collectif les Mauhargats et l’association INAASH au Liban, ramenant des pièces tissées et brodées à la main qui sont vendues à la boutique.

Il ne s’agit pas seulement d’en faire commerce mais d’aider l’association INAASH au Liban qui est une ONG culturelle et sociale créée en 1969, à but non lucratif, dans le but d’améliorer les conditions sociales, sanitaires et éducatives dans les camps de réfugiées palestiniennes au Liban et de préserver le riche patrimoine culturel de la broderie palestinienne.

C’est ainsi que le 1er juillet dernier, Martha Mundy a organisé une réunion publique à Saint-Macaire qui a permis de rencontrer Hanan al-Ali, de l’association INAASH au Liban, venue en France faire connaître le travail de cette association. Sans possibilité de détenir un passeport, elle a pu obtenir -mais difficilement- un laisser-passer du gouvernement libanais.

Entre Saint-Macaire et le Liban

Après des études de grec, latin, littérature et langue arabe, une thèse préparée au Yemen du nord, Martha Mundy spécialiste du Machreq arabe (Syrie, Yemen) a travaillé dix ans en Jordanie, deux à Beyrouth et à Lyon II et comme professeur d’anthropologie à la London Economic School.

Depuis l’âge de 14 ans, elle se rendait régulièrement à Saint-Macaire avec son père médiéviste de profession et en 1997 elle décide de s’y installer.

Elle continue ensuite de se rendre au Liban, sensible « à la grande souffrance économique et la forte restriction des droits des palestiniens au Liban, privés d’accès à beaucoup de professions dont la fonction publique, n’ayant accès qu’aux travaux manuels, le plus souvent dans des régions agricoles retirées, pour fournir une main-d’œuvre à bas prix pour les gros propriétaires ».

Martha Mundy adhère en même temps à l’INAASH, s’associant à leur projet solidaire.

Des broderies traditionnelles

En proposant un emploi de brodeuse à 400 palestiniennes dans cinq camps de réfugiées, l’INAASH leur redonne un rôle social et leur permet de retrouver leur identité dans ce travail traditionnel de la femme palestinienne.

Chaque région a ses broderies propres avec différents motifs, couleurs de tissus et de fils. Les créations vont des coussins, des sacs, des châles d’une qualité exceptionnelle en soie à des najaf (tissu en poil de chameau tissé à la main), mais aussi des robes modernes.

Il faut beaucoup d’heures pour ses réalisations car les points sont très minutieux. Les modèles sont élaborés au siège de l’association à Beyrouth, et les brodeuses peuvent choisir sur lequel travailler ainsi que les tissus, les fils, les canevas.

Elles peuvent signer leur travail et le nombre d’heures d’exécution est mentionné. Les broderies sont exportées dans les pays du Golfe, les Emirats, le Koweit, Paris, Los Angelès, Londres et aussi… dans la boutique des Simones à Saint-Macaire.

Et même si les ventes y sont moins importantes, Martha Mundy se réjouit de cette possibilité « de faire connaître l’action de cette association et le travail de ces femmes, donnant ainsi de la vie aux camps de réfugiés ».

Martine Brigot

Contact: Simone et les Mauhargats, rue Carnot à Saint-Macaire. Tél: 09.67.01.24.33.