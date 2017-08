Le reportage avait été tourné en Marmandais le 6 septembre 2016. Un an plus tard, France 5 programme le film-documentaire en prime time, dimanche à 20h50: «Les 100 plus beaux lieux qu’il faut voir en Lot-et-Garonne». Marmande y est largement à l’honneur, avec sa tomate, sa gastronomie et un gros plan sur le restaurateur Florent Saint-Marc (L’Ô à la Bouche et la Grange) pour son dessert à la tomate. Près d’un million de téléspectateurs assurent le succès de cette série documentaire, autrement dit, succès assuré pour le Lot-et-Garonne et Marmande.

Une rediffusion est programmée le samedi 2 septembre à 15h55 et le 12 septembre à 16h30.

Dimanche à 20h50 sur France 5.