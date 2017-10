La troisième édition de Mondoclowns, ce festival unique en son genre qui rend hommage à l’art clownesque sous toutes ses formes, est en pleine préparation. L’équipe de bénévoles autour du Monsieur Loyal de l’événement, Thierry Planès, peaufine les détails de la manifestation qui aura lieu les 9, 10 et 11 février 2018. Et si l’on sait déjà qu’une exposition et une séance spéciale au cinéma Plaza sont programmées, les artistes présents, eux, seront dévoilés dans les semaines qui viennent. «Il y aura 13 artistes, de 6 nationalités différentes» précise Thierry Planès. Parmi eux, on peut d’ores et déjà citer Gabor Vosteen, «un clown musicien allemand qui joue de la flûte ou plutôt des flûtes», et Cesar Dias, «artiste du Portugal, à la fois crooner et homme-catastrophe».

Tous ces artistes monteront sur la scène du théâtre Comœdia pour un spectacle créé pour l’occasion et qui sera donné à cinq reprises: le vendredi à 20h30, le samedi à 16h et 20h30, le dimanche à 14h et 17h30. Sans oublier la parade du samedi matin! «Le public va rire encore cette année» promet Thierry Planès. Les réservations pour le festival seront ouvertes le 6 octobre, avec une promotion valable un mois seulement: le billet adulte sera vendu à 22€ (au lieu de 25€), le billet pour les moins de 12 ans à 15€ (au lieu de 18€). Rendez-vous sur le site internet mondoclowns.com, ou à l’Office du tourisme de Marmande, rue Toupinerie.