Marmande Marmande. Le cirque franco-italien à l'espace-expo

Le cirque Franco-Italien, vous connaissez au moins par l’un de ses pensionnaires animaux: le fameux lama qui a tant fait parler de lui en octobre 2013 sur Bordeaux en se promenant dans un tram… Le cirque (et donc Serge le lama) sera à Marmande pour trois représentations les vendredi 16 septembre à 18h, samedi 17 à 16h et dimanche 18 à 15h. Au-delà de cette anecdote médiatique, le cirque familial est avant tout une affaire de passion de deux frères qui ont monté un spectacle très professionnel où l’on retrouve les principaux ingrédients: les fauves de John Beautour, les clowns moustaches, Jordan aux sangles acrobatiques, Shanna au cercle aérien, Enzo au rouleau américain, les chameaux et dromadaires et la cavalerie du cirque Franco-Italien, Rebecca aux tissus, les William Bill et leurs lassos…

Tarif unique à partir de 3 ans: gradin 12€, loge 18€. Plus d’infos sur le cirque franco italien / Facebook