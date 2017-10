C’est à la fois un nouvel onglet sur le site internet général de la mairie, et un nouveau site internet à part entière: marmande-citoyennete.fr

Et comme son nom l’indique, il a été créé dans le cadre du Pacte Citoyen, cher au maire, Daniel Benquet.

Son objectif? “Rapprocher les citoyens de l’administration, mais aussi leur donner la possibilité d’intégrer une réflexion, voire le processus de décision” explique-t-on du côté de la mairie. Mais quelle est, au juste, la nouveauté de ce site internet?

Apporter et partager ses idées

Chaque personne peut, via ce site, donner une idée, un projet qu’elle a pour sa ville.

Il faut d’abord créer un compte pour pouvoir déposer, ensuite, un petit descriptif de cette idée-là, dans tous les domaines. Après une validation (tant sur la forme que sur le fond) par les services de la mairie, cette idée sera mise en ligne, et accessible à tous les internautes qui pourront la consulter et donner leur avis, en déposant un commentaire et en “likant” cette idée.

Plus de “like” (”j’aime”) aura cette idée, plus elle aura également de chances d’aboutir à l’avenir, forcément. “C’est vraiment un outil d’intelligence collective”, un réseau d’échanges, de connaissances entre les gens, amené à évoluer au fil du temps.

Une modération sera bien sûr apportée à ce site internet, qui offre également d’autres possibilités: celle d’informer sur l’actualité citoyenne de Marmande, celle de donner son avis et de participer aux consultations que la municipalité compte lancer dans les prochaines semaines.

Un nouvel outil interactif, qui se veut également ludique, facile d’utilisation, et qui a pour objectif ultime de “mieux écouter les initiatives de la population”.