Ce week-end, le festival Jazz & Garonne va connaître son point d’orgue, à Marmande et Fourques-sur-Garonne. Avec, une fois encore, des découvertes et des rencontres à faire, des univers à partager, comme sait si bien le faire cette musique particulière qu’est le jazz. D’autres styles seront aussi invités, d’autres talents qu’Eric Séva, le créateur du festival, a envie de montrer au public. Pour de beaux concerts, à n’en pas douter…

Les concerts

Vendredi 13 octobre, 20h30, théâtre Comœdia de Marmande

Marion Rampal et son « Main Blue » : chanteuse et compositrice, Marion Rampal voue une passion à Jim Morrison, Patti Smith, Joni Mitchell, mais possède aussi des carnets de chansons remplis depuis l’adolescence. En 2009, elle surprenait déjà le public avec son premier album, Own Virago. Et c’est lors d’un voyage buissonnier aux Etats Unis qu’elle a composé les mélopées singulières de son second disque, « Main Blue ».

Vendredi 13 octobre, 22h30, théâtre Comœdia de Marmande

Eric Séva Body and Blues : c’est le nouveau projet du saxophoniste Eric Séva, plus centré sur le blues, car, dit-il, « symbole de liberté, synonyme de diversité et d’ouverture, la musique originelle de l’Amérique noire est de celles qui m’ont enseigné à repousser les frontières de mon art pour retrouver ma propre histoire. Une histoire marquée à jamais par ces notes bleues qui m’ont soufflé l’envie, le besoin de devenir musicien ».

Samedi 14 octobre, 20h30, théâtre Comœdia de Marmande

Henri Texier Twiga Quartet : contrebasse, batterie et saxophones pour un concert très haut en couleurs, grâce à un grand Monsieur du jazz, Henri Texier, qui n’a de cesse d’explorer les univers musicaux. Le sien, mais aussi celui des autres.

Samedi 14 octobre, 22h30, théâtre Comœdia de Marmande

Louis Winsberg, « for Paco New Jaleo » : le troisième volet d’une trilogie autour de la musique flamenca.

Dimanche 15 octobre, 19h, église de Fourques-sur-Garonne

A l’origine, le concert devait être donné par Regis Gizavo, musicien emblématique de Madagascar. Disparu en juillet dernier, Eric Séva a choisi de lui rendre un hommage appuyé avec d’autres musiciens : ce sera donc un concert unique, et particulièrement émouvant, qui sera donné en l’église de Fourques, dimanche, pour conclure cette édition 2017.

Autres rendez-vous

Samedi 14 octobre, 10h30, médiathèque de Marmande

Conférence « Nina Simone, une femme de combat », par Sébastien Danchin, auteur d’une quinzaine de livres de référence sur le blues, le gospel et la soul. Il évoquera le parcours singulier d’une femme d’exception, un mythe.

Jusqu’au 14 octobre, médiathèque de Marmande

L’exposition photographique « Ecouter le jazz avec les yeux » est présentée à la médiathèque Albert Camus jusqu’à samedi.

Tarifs : 15€ par soirée (pour deux concerts, à Marmande), 25€ en tarif duo, 35€ en tarif trio, gratuit pour les moins de 12 ans, 8€ en tarif réduit (12-18 ans, demandeurs d’emploi) ; 15€ pour le concert à Fourques. Pass 2 jours : 25€, Pass 3 jours : 35€. Réservations à l’Office de tourisme de Marmande, tél. : 05.53.64.44.44.