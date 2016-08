Marmande «Marmande en Fête» bat son plein

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Marmande en Fête, un week-end de festivités des plus variées dont voici le programme complet.

Samedi 23 juillet

Place du marché: 11h-2h

11h: animations musicales avec Les Gaujos et Los Muzaïcos; 16h: passage de la course de trottinettes, spectacle Cie en Plein Vol; 17h30 et 18h30: spectacle Mano Nino (musique et jongles). 19h: concert de harpe par Harpinbag (parc de la médiathèque). 21h: passage de la Cavalcade 21h-2h: concerts avec Wombo et les Tourist’s et Mix Tactical Groove Orbi.

Place Clemenceau: 11h-2h

11h: animations musicales avec Les Gaujos et Los Muzaïcos; animations culinaires. 16h: course de trottinettes. 16h30: spectacle Mano Nino. 17h30: spectacle Cie en Plein Vol; 20h: marché des Fermes de Garonne. 20h30: passage de la cavalcade 21h: scène musicale.

Filhole: 14h-19h

14h: structures gonflables et jeux d’eau. 15h: spectacle de marionnettes. 16h: trottinettes.

Square de Verdun: 20h-2h

20h: restauration, 21h: soirée années 80.

Dimanche 24 juillet

Plaine de la Filhole: Boulevard Richard Cœur de Lion: 8h-18h: vide-greniers géant. 10h: balades en bateau. 11h: animation musicales 11h; vente de la tarte à la tomate géante. 14h: animation enfants. 15h: spectacle de vaches landaises.

Place Clemenceau: 15h-20h 15: spectacle salsa, 17h: concert celtique, 19h: concert.

21h-1h: Mix de Weekdance