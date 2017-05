Marmandais: six fusils dérobés, des bijoux et du matériel informatique

Quatre vols dans des résidences principales ont eu lieu hier jeudi au cours de la matinée. D’abord à Puymiclan, la porte d’entrée d’une résidence principale a été fracturée entre 8h et 12h. Le ou les cambrioleurs se sont emparés d’un fusil de chasse calibre 12, et de matériel informatique. Cette même journée, à Monteton, au cours de la matinée, ce sont 5 fusils de chasse, des bijoux et du matériel informatique qui ont disparu d’une résidence principale, en l’absence des occupants. Un peu plus loin, à Puysserampion, près de Miramont, une résidence principale a été cambriolée ce jeudi dans la matinée. Là aussi, après avoir fracturé une fenêtre, les cambrioleurs ont dérobé des bijoux et du multimédia.

En fin d’après-midi on apprenait qu’à Cambes (47), une maison avait été également l’objet d’un vol. Un inventaire est en cours afin de déterminer le montant du préjudice.

Le Commandant de compagnie de Marmande, Emmanuel Locatelli, demande aux habitants de maisons de campagne isolées de prendre toutes les précautions utiles et nécessaires. Si un véhicule paraît suspect ou passe plusieurs fois dans une allée, sur des chemins, il est impératif de relever si possible les numéros et de composer aussitôt le 17 (gendarmerie), laquelle interviendra tout de suite.