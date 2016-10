Marmandais: les sorties du week-end

Expositions

Marmande

- Exposition sur la première guerre mondiale aux Archives municipales ; entrée libre de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

- Peintures de Brigitte Lainé dans le magasin « Alpha 47 », 98 rue de la Libération. Toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h, entrée libre.

- Les peintures de Francis Godefroit au restaurant « L’Ô à la Bouche » rue Clavetière.

- Galerie Egrégore, nouvelle exposition collective, peintures et sculptures. Jusqu’au 30 octobre. Expo ouverte du jeudi au dimanche, de 14h à 19h, 92, boulevard Meyniel. Entrée libre.

- Au restaurant le Buffalo, 36 boulevard Meyniel, exposition des huiles et aquarelles de Michel Lucquedey.

- Au musée Marzelles, du 7 octobre au 23 décembre, «le Graff voyageur», de Thierry Sellem. Ouvert mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 18h et samedi 10h-12h, 15h-18h.

- Galerie de peinture Bernadette Serbat, 14 rue Léopold Faye, vendredi et samedi 16h30-19h30, dimanches et autres jours sur RDV 05.53.20.91.85.

- A la médiathèque: les œuvres de Bernadette Arcq, jusqu’au 17 octobre. Ouvert les lundis, jeudis, vendredis et samedis de 15h à 18h, entrée libre.

Lauzun

- Histoire du costume de l’Antiquité à nos jours, sur rendez-vous, Hélène Dolène Durieux au 06.12.56.05.62 ou au 05.53.20.10.07.

Escassefort

- Exposition des toiles de Michel Dominici jusqu’à fin octobre, à la mairie.

Allemans-du-Dropt

Expo photo des habitants du secteur, parrainée par Mariapia Bracchi, salle Armand Fallières, jusqu’au 9 octobre.

Pardaillan

Exposition de peintures au domaine viticole du Vieux Bourg. De 9h à 17h, du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

Fêtes

Marmande

Foire de la saint-Luc, avec une quarantaine d’attractions sur l’esplana de Maré.

Saint-Bazeille

Fête d’automne samedi 8 et dimanche 9 octobre. Expositions, repas, concours et courses cyclistes sont au programme.

Le Mas d’Agenais

Fête de la citrouille, samedi et dimanche.

Concerts

Damazan

Samedi à 21h, l’ensemble Résonances en l’église Notre Dame. 10€, gratuit -15 ans.

Marmande

Le chœur Val de Garonne donnera son concert annuel vendredi à 20h30, à l’église Notre-Dame. Entrée 10€, gratuit pour les moins de 10 ans.

Saint-Bazeille

« A Call at Nausicaa », groupe pop folk bordelais, sera en concert vendredi à 20h30 au 180 Château-Rouge 47.

Gontaud-de-Naugaret

Les 20 ans des concerts lyriques, samedi, à partir de 20h, à l’église, avec Stéphane Spira en vedette. Tarif : 20€.

Théâtre

Razimet

« Tout bascule! », samedi à 20h30 à la salle des fêtes. 10€.

Casteljaloux

Soirée théâtre, samedi 8 octobre à 21h à la salle de la Bartère, avec la pièce « Un air de famille » interprétée par « Les têtes à claques ». Entrée 6€.

Vide-greniers

Duras

« Vide ta chambre », dimanche de 10h à 17h à la salle du Foirail. Buvette et restauration sur place.

Braderie

Tonneins

La boutique solidaire du secours catholique organise une grande braderie, vendredi et samedi de 9h à 18h.

Evénements

Saint-Colomb-de-Lauzun

Salon de l’astrologie, samedi et dimanche, de 10h à 19h, dans la salle des fêtes. Entrée gratuite. Rens. : 05.53.94.13.36. ou 05.53.94.17.55.

Marmande

- Du 7 au 16 octobre, le festival Jazz et Garonne va animer Marmande. Démarage vendredi et samedi, avec le concert pour les écoliers et un goûter-jazz à la médiathèque à 15h30.

- Dimanche, à 18h30, le Plaza propose une projection du documentaire « 10949 Femmes », suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Nassima Guessoum.

Casteljaloux

- Soirée-repas écoute du brame du cerf, vendredi et samedi dès 19h à la ferme de l’Argentré. Tarif : 18€, 8€ moins de 12 ans. Rés.: 06.44.90.32.77 ou 05.24.30.63.60

- Dédicace de l’écrivain Xavier Moreau, samedi de 10h à 12h30, à la librairie l’Essentiel. Rens. : 05.53.64.90.89.

Visites

Durance

Visite du Prieuré de Lagrange dimanche à 17h. Rens : 05.53.65.51.44.

Duras

Château de Duras, ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. Rens : 05.53.83.77.32.

Marmande

« Les Jardins de Beauchamp», rue des Isserts (jardinerie Jay). Classé Jardin Remarquable. Ouvert : 9h-12h ; 14h-18h30. Fermé lundi matin. Entrée : 6€.

Couthures-sur-Garonne

« Gens de Garonne », scénovision unique en Lot-et-Garonne, ouvert du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h. Tél. : 05.53.20.67.76.

Grézet-Cavagnan

Château de Malvirade,10€ à partir de 14 ans, 7€ de 6 à 14 ans, gratuit moins de 6 ans, tarif groupes.. Tel : 05.53.20.61.31.

Caubon St-Sauveur

Parc animalier du Griffon. Structures gonflables, tyrolienne pour enfants. Espace pique-nique, restauration possible sur place. Entrée 9€ adulte, 6€ 2-14 ans. Ouvert 7j/7 de 10h à 19h. Tél. : 05.53.20.23.81.

Détente

Tonneins

Dimanche matin, expo de véhciules anciens devant la mairie, par les Calandres Tonneinquaises.

Fourques/Garonne

Baptême de l’air en ULM, tous les jours selon météo, week-ends et jours fériés, sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

Marmande

Baptême de l’air et vol découverte avec l’Aéro-Club de Gascogne, aérodrome de Carpète, sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

Saint-Jean-de-Duras

Vols en montgolfière, visite du domaine viticole de Durand, contact : 05.53.89.02.23.

Saint-Sernin-de-Duras

« Entre Ciel et Terre », vols d’une heure en ballon. Rens. : 05.53.89.01.25.

Castelnau-sur-Gupie

Mini-golf 14 trous chez Melly-Golf, animaux de la ferme, restauration midi 12€ et soir (19€ sur réservation avec accès gratuit au mini-golf). Tél. : 06.09.48.02.54.