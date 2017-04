Marmandais : Les contrôles de vitesse se sont avérés positifs

Dans le cadre des fêtes de Pâques, durant deux jours dimanche et lundi 17 avril, des contrôles de vitesses ont eu lieu sur la départementale 933 à Virazeil, et sur la RD 813 route de Tonneins entre le cimetière et la porte du soleil. (Voir notre édition papier de jeudi prochain pour les résultats).

Au moment où nous étions sur place pour relayer ces contrôles, de nombreuses infractions au code de la route concernant la vitesse ont été relevées par les hommes du capitaine Eder commandant la brigade autonome de Marmande (BTA). Le plus gros des départs n’avait pas encore eu lieu. Les contrôles se poursuivaient…