Marmandais: les 13 candidats de la 2ème circonscription

Des 13 candidats qui brigueront le fauteuil de député le 18 juin prochain, une seule ne nous a pas fait parvenir sa photo, la candidate de Debout la France.

Sans quoi Le Républicain présente dans son édition à paraître demain en kiosques (ou sur internet: http://www.lerepublicain.net/journal-numerique-republicain-lot-garonne ) le visage des candidats et un bref résumé les concernant.

Leurs réunions publiques

- Front de Gauche/PCF: Michel Céruti et Isabelle Marchand: Jeudi 1er juin, 20h30, Seyches, salle de la mairie; vendredi 2 juin, 20h30, Argenton, salle des fêtes; mardi 6 juin à 20h30 à Port-Ste-Marie (salle des arcades); mercredi 7 juin 20h30 à Tonneins, salle Tapol n°9; jeudi 8 juin, 20h30 à Marmande, salle Henriette Bounin au square de Verdun.

- Patrick Maurin et Nathalie Salban Bousquet: réunion publique ce mercredi 31 mai à 20h30 à la Manoque à Tonneins, suivie d’un cocktail offert et d’un temps d’échange pour apporter clarté et réponses aux questions.

Permanence: 67, boulevard Ulysse Casse à Marmande. Mercredi et jeudi 14h-18h, samedi 10h-12h et 15h-18h. Téléphone: 05.53.84.91.32 ou 06.89.97.44.20.

- La République en Marche!, Alexandre Freschi et Stéphanie Orisé-Briéda: jeudi 1er juin à 19h à Aiguillon, salle Lunac; jeudi 8 juin à 19h à Casteljaloux, salle Jean Monnet.

Permanence: 13, rue Charles de Gaulle à Marmande (rue semi-piétonne). Ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. Ouverture exceptionnelle de la permanence le vendredi 9 juin de 19h à 22h en présence du candidat et de sa suppléante.

- 577, les indépendants: Jean-François Béthus et Jean-René Picard. Vendredi 2 juin à 19h30 salle Victor Hugo à Miramont; samedi 6 juin à 19h30, salle Michel Bridet à Damazan; vendredi 9 juin à 19h30, salle Henriette Bounin à Marmande.

Permanence: place Clemenceau à Marmande.

- Parti Socialiste: Matthias Fekl et Régine Povéda. Jeudi 1er juin, meeting à l’espace-expo à 20h avec Bernard Cazeneuve, ancien 1er Ministre.

Permanence: 38 rue de la République. Ouverte du lundi au vendredi 9h30-12h et 14h30-18h, samedi 9h30-12h.

- Les Républicains: Emilien Roso et Martine Calzavara. Jeudi 1er juin à 19h, salle des fêtes de Ste-Bazeille; mercredi 7 juin, 19h, stade Dartiailh à Marmande (sous chapiteau).

Permanence: 10 bis, rue Abel Boyé, ouvert tous les jours.

- Europe Ecologie les Verts: Mathilde Bœuf et Héloïse Fouquet. Rencontre-débat le samedi 3 juin à 16h, à Couthures-sur-Garonne (salle du bal, à l’entrée du village) sur le thème: «L’eau, un bien commun à préserver et à partager». Avec Philippe Gautier, pêcheur professionnel en Garonne et Jacqueline Rabic, responsable du comité régional des pêches et des élevages maritimes. Des étudiants en BTS gestion et maîtrise de l’eau donneront leur point de vue. A 18h30, apéritif sur les bords de Garonne.

- La France Insoumise: Sylvio Guingan et Magali Castanier. Samedi 3 juin, réunion publique au square de Verdun, sur le thème de l’agriculture.