Marmandais: l'agenda du week-end

Expositions

Marmande

- Expo au musée Marzelles, les peintures de Michelle Devaine, jusqu’au 1er juillet. Musée ouvert les mercredis, jeudis et vendredis de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

- Musée des Traditions Populaires, «Ostau Marmandés», rue Labat, ouvert mercredi et samedi de 15h à 18h. Entrée 3€ pour le musée, libre pour l’exposition. Exposition des dessins humoristiques «anglo-gascons» de Perry Taylor à voir jusqu’à fin août.

- Exposition sur la première guerre mondiale aux Archives municipales ; entrée libre de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

- Peintures de Brigitte Lainé dans le magasin Alpha 47, 98 rue de la Libération. Toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h, entrée libre.

- Au restaurant L’Ô à la Bouche, rue Clavetière, les photos de Claude Bourdos.

- Galerie de peinture Bernadette Serbat et les sculptures d’Eric Joerger, 14 rue Léopold Faye, vendredi et samedi 16h30-19h30, dimanches et autres jours sur RDV 05.53.20.91.85.

- Challenge sur la Liberté, galerie Egrégore, boulevard Meyniel. vernissage dimanche, à 15h, ouvert à tous.

- Les peintures de Cécile Binsztock à la médiathèque, jusqu’au 2 juin.

Lauzun

Histoire du costume de l’Antiquité à nos jours, sur rendez-vous, Hélène Dolène Durieux au 06.12.56.05.62 ou au 05.53.20.10.07

Pardaillan

Exposition de peintures au domaine viticole du Vieux Bourg. De 9h à 17h, du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

Esclottes

Expo photo au domaine de Ferrant.

Beaupuy

Les dessins d’Emma Rolland-Smili à la Bellothèque.

Aiguillon

-Jusqu’au au 4 juin, biennale de gravures et d’estampes au musée avec des œuvres originales de Dali, Picaso, entre autres. Entrée libre tous les jours de 14h à 18h.

Casteljaloux

-Poteries et sculptures à l’Office de tourisme, jusqu’au 3 juin.

- Rassemblement de véhicules anciens, dimanche de 9h à 12h, esplanade de la piscine.

St-Pierre sur Dropt

Au moulin de Cocussotte, exposition des sculptures de Catherine Lacroix (Soulac). Tel: 06.86.64.16.51.

Duras

Bernard Deyres, copiste, expose au château, salle de la charpente, jusqu’au 8 juin.

Evénement

Marmande

Casetas, samedi et dimanche à la Filhole: animations, concerts, sports…

Ste-Bazeille

Au restaurant le Payung, D813, samedi et dimanche de 10h à 18h, animations et divers ateliers de rénovation, relooking intérieur, détente, bien-être et démonstrations de ju-jitsu. Entrée libre.

Clairac

De samedi à lundi, les Fraisiades. Animations diverses dimanche, vide-greniers lundi.

Grateloup-Saint-Gayrand

Samedi, festival littérature jeunesse Mange-livres, ouvert à tous. Rencontre avec une douzaine d’auteurs, ateliers, spectacles, etc. Gratuit.

Monheurt

De vendredi à dimanche, 6ème fête de l’eau.

Miramont-de-Guyenne

Lundi à partir de 14h30, courses de trot à l’hippodrome de Bouilhaguet. Entrée: 6€ avec le programme.

Esclottes et Baleyssagues

Samedi soir, ouverture du festival L’Enfance de l’art à Baleyssagues, et dimanche, festival à Esclottes. Tarifs: 6€ le samedi, 8€ le dimanche, pass 2 jours 12€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Monteton

Dimanche, randonnées VTT, rando pédestre et trail; lundi, rando moto.

Conférence

Bourgougnague

Le Nord Mali, par Sœur Anne-Marie Salomon, dimanche à 16h au Château Jolibert.

Gala

Gontaud-de-Nogaret

Samedi à 20h30, gala du club de gym, à la salle des fêtes. Entrée 7€.

Concert

Tonneins

Samedi au Temple, concert baroque à 20h30 dans le cadre des 500 ans de la Réformation. 10€, gratuit -14 ans.

Labastide-Castel-Amouroux

William Z Villain, dimanche à 17h30, en l’église. Tarifs: 10€, 8€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Marmande

-Lundi à 18h, au théâtre Comœdia, Group Doueh & Cheveu. Entrée: 10€, 8€, gratuite pour les moins de 12 ans.

Rendez-vous aux Jardins

Bouglon

Samedi et dimanche, visite du Jardin de Montfleuri, au bourg de Bouglon. Entrée gratuite. Possibilité de réserver un repas au jardin, avec des légumes cultivés et cuisinés comme autrefois. Renseignements au 05.53.20.61.30.

Marmande

Samedi, visite du jardin du cloître de 15h à 16h, et à 16h, concert gratuit de la chorale Allegria.

Vide-greniers

Clairac

Lundi, dans le cadre des Fraisiades, vide-greniers toute la journée.

Buzet-sur-Baïse

Dimanche, de 8h à 18h, vide-greniers brocante, artisanat pour la foire de printemps.

Tonneins

Dimanche, allée de Ferron, de 8h à 18h, organisé par le Tonneins football club.

Fêtes

Fourques-sur-Garonne

Fête traditionnelle de la Pentecôte, de vendredi à dimanche à la plaine des sports. Vendredi à 20h30, cabaret improvisation avec la Lima suivi du one man show de Sébastien Laffargue; samedi 3 à 17h, rugby des anciens, Pont-des-Sables/ Ste Bazeille, 19h: apéritif Tapas en musique avec la banda « Les verts à pieds »; 20h: marché gourmand suivi d’une animation musicale par le Podium New Liberty. Dimanche 4: rando VTT la Fourquaise 24, 33 et 47 km; rando pédestre 10km, 9h: concours de belote, 12h: pique-nique géant, animation musicale avec le groupe Calle Marcel, 13h/18h: initiation aux arts de la rue et du cirque,15h: spectacle de magie pour tous. Réservations: 05.53 .83.76.07 ou 05.53.93.52.61.

Allons

Dimanche, fête de Gouts: théâtre de rue, concert, animations, messe…

Villefranche-du-Queyran

Fête locale, de vendredi à dimanche: loto, belote, pétanque, feu d’artifice, escargolade, zumba, jeux intervillages, bal, attractions foraines, etc.

Visites

St-Pierre-sur-Dropt

Moulin de Cocussotte, ouvert l’après-midi du mercredi au dimanche. Jardin, roue en fonctionnement, histoire du moulin et de la navigation sur le Dropt, échelle à poissons sur le Dropt. Visites guidées par un Raconteur de Pays, à 15h et 16h30. Expo de sculpture de Catherine Lacroix. Entrée: 4€, 3€ pour les groupes. Renseignements: 06.74.16.46.82.

Couthures-sur-Garonne

Gens de Garonne, site ouvert tous les jours de 13h30 à 18h y compris les jours fériés.

Duras

Le château de Duras, ouvert en juin, tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h, tél. : 05.53.83.77.32.

Marmande

« Les Jardins de Beauchamp », rue des Isserts (jardinerie Jay). Classé Jardin Remarquable. Ouvert : 9h-12h ; 14h-18h30. Fermé lundi matin. Entrée : 6€.

Grézet-Cavagnan

Château de Malvirade, 10€ à partir de 14 ans, 7€ de 6 à 14 ans, gratuit moins de 6 ans, tarif groupes. Tél. : 05.53.20.61.31.

Caubon St-Sauveur

Parc animalier du Griffon. Structures gonflables, tyrolienne pour enfants. Espace pique-nique, restauration possible sur place. Entrée 9€ adulte, 6€ 2-14 ans. Ouvert mercredis, jours fériés et vacances scolaires de 11h à 18h. Tél. : 05.53.20.23.81.

Damazan

Musée « Photo et plus », au Petit Labarère, route de Cap du Bosc. Ouvert les samedis de 15h à 18h ou sur RDV 05.53.88.76.57 ou 06.75.59.16.25. 5€/3€ 5-15 ans.

Soumensac

Samedi, à 10h, visite guidée du bourg et de ses remparts par l’association Les Amis de Soumensac. 1€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation au 05.53.20.83.52.

Détente

Fourques/Garonne

Baptême de l’air en ULM, tous les jours selon météo, week-ends et jours fériés, sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

Marmande

-Baptême de l’air et vol découverte avec l’Aéro-Club de Gascogne, aérodrome de Carpète, sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

Saint-Jean-de-Duras

Vols en montgolfière, visite du domaine viticole de Durand, contact : 05.53.89.02.23.

Saint-Sernin-de-Duras

« Entre Ciel et Terre », vols d’une heure en ballon. Rens. : 05.53.89.01.25.

Castelnau-sur-Gupie

Mini-golf 14 trous chez Melly-Golf, animaux de la ferme, restauration midi 12€ et soir (19€ sur réservation avec accès gratuit au mini-golf). Tél. 06.09.48.02.54.