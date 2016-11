Marmandais : l'agenda des marchés de Noël

NOVEMBRE

-Saint-Barthélemy d’Agenais

26: marché de Noël à partir de 14h30, sous la vieille halle, à côté de l’agence postale.

-Saint-Colomb-de-Lauzun

26 et 27: le marché de Noël ouvrira ses portes à la salle des fêtes de Saint-Colomb-de-Lauzun le samedi 26 novembre à 14h30 et dimanche 27 de 10h à 18h. Le Père Noël sera présent durant les deux jours pour accueillir les enfants et un concert sera offert le samedi à 18h30 avec les Pompons bleus. Quelques emplacements sous chapiteaux restent disponibles, inscriptions au 05.53.94.17.55.

-Beauziac

26 et 27: de 10h à 18h, à la salle des fêtes. Métiers d’art, artisanat, produits locaux… Organisé par l’association Culture et Loisirs. Rens.: 05.53.93.55.74.

-Cocumont

27: de 6h à 18h, marché de l’Avent, avec particulièrement un vide-greniers, mais aussi de l’artisanat et des produits du terroir, organisé par Rencontres et Loisirs.

-Marmande

27: vide-greniers et brocante de l’Avent, sur le parking de la Filhole, organisé par l’Amicale des organisateurs d’événementiels du Marmandais. Rens.: 07.82.89.27.61 ou 06.76.67.87.67.

-Feugarolles

27: de 8h à 18h, à la salle des fêtes, bourse aux jouets et stands d’artisans, maquillage pour enfants, photos avec le Père Noël, tombola.

DECEMBRE

-Moustier

2: à partir de 16h30, à la salle des fêtes, association des parents d’élèves du RPI de la Vallée du Dropt.

-Verteuil d’Agenais

3: de 10h à 17h, marché de Noël à l’EHPAD.

-Port-Sainte-Marie

3: Marché de Noël de la FCPE, salle des Arcades.

-La Sauvetat-du-Dropt

3 et 4: marché de Noël, vide-greniers, brocante. Samedi 3, à 15h, atelier pour enfants, cuisine et déco de Noël (gratuit); à 19h30, repas (14€). Dimanche 4, marché de Noël, artisanat d’art et produits du terroir, Noël des enfants à 15h, avec film, goûter et passage du Père Noël, vide-greniers et brocante. Organisés par le Comité des fêtes, rens.: 06.82.34.41.24.

-Marmande

5 au 31 décembre: expo-vente de Noël d’Artimar, l’association des artisans d’art du Marmandais; boutique ouverte au 13, rue Charles de Gaulle, avec toujours de nombreuses idées cadeau.

-Allemans-du-Dropt

4: marché de Noël organisé par l’association des parents d’élèves.

-Sainte-Bazeille

4: toute la journée, dans le parc du château de la Placière.

-Fauguerolles

4: bourse aux jouets, avec vente de jouets, livres, jeux, vêtements et puériculture, de 8h30 à 17h30, à la salle des fêtes.

-Miramont-de-Guyenne

10: marché de Noël toute la journée avec le Conseil municipal enfants; musique, spectacle, marché artisanal et animations.

-Castelmoron-sur-Lot

10: marché de Noël des parents d’élèves, toute la journée à la salle des fêtes.

-Tonneins

10 au 24: marché de Noël, avec une vingtaine de chalets en bois (idées cadeaux, produits du terroir, gourmandises…).

-Castelnau-sur-Gupie

10 et 11: samedi soir, concert à 21h en l’église Saint-Front, suivi d’une retraite aux flambeaux, avec boissons chaudes et pâtisseries offertes. Dimanche, Village de Noël avec de nombreux exposants, atelier cuisine, orgue de barbarie, concours de sapins décorés par les enfants, lâchers de ballons, visite du Père Noël en calèche, etc.

-Duras

11: le marché de Noël se déroulera le dimanche 11 décembre, organisé par l’association des commerçants, sur la place du marché sous chapiteau (les arcades de la halle étant en travaux). Décorations de Noël, bijoux fantaisies, livres, cadeaux, stands du collège et de l’école primaire, restauration sur place seront au menu, vin chaud offert.

-Argenton

11: marché de Noël et vide-jouets, toute la journée à la salle des fêtes, organisés par le Comité des fêtes, rens.: 07.86.25.16.99.

-Marmande

11: vide-jouets et décorations de Noël, place du marché sous chapiteaux, organisés par les Vitrines de Marmande. Rens.: 07.82.89.27.61 ou 06.88.46.87.59.

-Saint-Sernin

16 au 18: marché de Noël avec des produits du Sud-Ouest et d’Alsace, à la salle des fêtes, organisé par Saint-Sernin Animations et la municipalité.

-Marmande

17 au 31: marché de Noël gourmand, sur la place Clemenceau, avec les Fermes de Garonne, l’ASAM, Val de Garonne Québec, Paella del Sol, producteurs de charcuterie: confiseries, vin et chocolat chauds, produits canadiens, gaufres… Un chalet accueillera le Père Noël: après son passage (le 25), son chalet se transformera en maison de bonbons…

-Seyches

18: marché de Noël toute la journée, stands créatifs et gourmands, mini-ferme, arrivée du Père Noël en calèche.