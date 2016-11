Marmandais: ils ont fui le Darfour, pas Daesh

Il était aux alentours de 21h, hier mercredi, quand les premiers migrants sont arrivés à Samazan, pris en charge par l’association marmandaise Solincité. Rappelons que c’est la préfecture qui a confié à l’association, chargée notamment du logement et de l’insertion sociale, le soin d’accueillir ces migrants dont l’objectif sera désormais de les «mettre à l’abri», de les accompagner dans leur intégration et leur obtention du statut de réfugiés.

Une réunion de mise en place de cet accompagnement a eu lieu cet après-midi en mairie du Mas d’Agenais où le maire Francis Duthil s’est exprimé en tant que président de Solincité: «Beaucoup de déclarations ont été dites au sujet de l’arrivée de ces migrants, créant de la suspicion et un certain malaise. Il nous faut désormais communiquer et montrer la plus grande transparence dans cette opération qui doit rester une opération humanitaire, une action d’aides à des personnes qui ont fui la guerre dans leur pays, le Soudan. Car ce sont des Soudanais de moins de 25 ans qui sont aujourd’hui parmi nous, partis pour fuir la guerre du Darfour» tient à préciser le président de Solincité. Ces 29 jeunes migrants ne fuient donc pas Daesh.

Tous sont arrivés dans un état de dénuement extrême de Paris (Stalingrad) et ont passé leur première journée dans leurs nouveaux logements, dont les loyers sont payés par l’Etat. A Aiguillon où ils occupent un gîte, ils ont retrouvé un semblant de sourire aujourd’hui, se sachant bien accueillis (beaucoup de personnes ont apporté spontanément leur soutien), et surtout au chaud. «Ils nous ont remercié. Il fallait voir leur visage se transformer par rapport à leur arrivée hier dans un endroit inconnu. Leur souhait est aujourd’hui d’apprendre très vite le Français, à commencer par bonjour, au revoir et merci» avouent Aline Couturier, Pierre Camps et Aïcha Lefebvre, l’équipe chargée de l’accueil et de l’accompagnement de ces jeunes.

Les migrants sont répartis de la façon suivante:

Aiguillon: 15

Lévignac: 5

Ste-Bazeille: 4

Le Mas d’Agenais: 5