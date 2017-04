Christelle Elie, responsable de l’agence Conseil et Communication située sur la pépinière d’entreprises Eurêka à Samazan apporte une dimension professionnelle à la communication de l’association de commerçants «Les Vitrines de Marmande» (ex-ACAM). Cela passera en partie par le «Marman’day». Il s’agit d’un événement qui aura lieu tous les seconds vendredis du mois à partir du mois de mai. La première aura donc lieu le vendredi 12 mai. Les participants à l’opération, commerçants et artisans, seront identifiables grâce à un élément visuel, drapeau ou affiche et ne fermeront pas entre 12h et 14h.

Le principe est le suivant : chacun des commerces met à disposition des clients des enveloppes dans leurs boutiques dans lesquelles ces derniers pourront déposer leur ticket de caisse après leurs achats. Ils la déposeront ensuite dans une urne, place Clemenceau. Un tirage au sort désignera 3 gagnants par édition. A la clé, des remboursements sous formes de bons d’achats.

Venir en ville par plaisir

«Nous souhaitons fédérer un maximum de commerçants autour de ce projet et créer une ambiance de centre ville, que les gens y viennent par plaisir» relance Christelle.

Cette animation pourrait avoir un impact sur le long terme et rendre sa vitalité au centre ville Marmandais, en même temps que la municipalité mène des travaux de transformation de la ville dans le cadre de son programme de rénovation «Centre Ville Cœur de Vie».

Mélanie Feuillé