Marie Mignano a d’abord été maquettiste graphiste. Il fallait bien avoir un métier ! Après vingt ans de bons et loyaux services en agence de communication, un passage aux Beaux-arts, une première exposition, puis une autre et une autre où les tableaux se vendent, elle devient, en 2011, peintre professionnel. Les expositions et salons se multiplient et les choix artistiques s’enchaînent, paysages, abstrait et du figuratif avec les lieux abandonnés.

Une passion, les friches industrielles

Marie Mignano visite des lieux abandonnés, une station RER au Japon, un théâtre, une usine, une église, un hôtel… L’artiste est particulièrement attirée par les friches industrielles. « On y voit des tas de choses, on imagine des tas d’histoires. J’aime ces paradoxes en ces bâtiments construits par l’Homme, abandonnés et dépouillés de vie humaine ».

À partir de prises de vues, elle offre un travail pictural de réinterprétation. « On se demande toujours ce qui s’est passé dans ces lieux devenus mystérieux, coupés du monde, déserts ». Est-ce la nostalgie qui préside à l’œuvre ou une réflexion sur un mode de consommation ? « On achète, on consomme, on jette… »

Marie Mignano ouvre des portes, et par un trait fort, un geste puissant, elle incite son public à la suivre sous une verrière, dans un escalier en colimaçon, sous des hangars et à habiter ces lieux avec un autre regard. Les ruines de cette ville détruite par la guerre ne sont pas les moins éloquentes d’une civilisation de la catastrophe. Une façon d’aimer le monde par le prisme du réalisme.

À Gironde-sur-Dropt, l’atelier de Marie Mignano est ouvert à la visite sur rendez-vous (contact : 06.22.86.71.78).

Nicole Latrille