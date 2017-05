Les amoureux du patrimoine local apprécieront. Samedi 27 mai, de 15h à 17h, l’historienne Marie-Claude Jean viendra signer son ouvrage “Jean Faure Lapouyade, premières images et premier inventaire du patrimoine Réolais de 1840 à 1851“, édité par les Éditions de l’Entre-Deux-Mers, dans la libraire La Folie en Tête à La Réole.

Jean Faure Lapouyade était président du tribunal de première instance de La Réole mais a aussi été nommé membre correspondant pour l’arrondissement de la cité millénaire par la Commission des Monuments historiques de Gironde. Ainsi, il a parcouru le Réolais maintes fois pour observer, prendre des notes et reproduire ce qu’il voit en dessins.

Marie-Claude Jean, dans son ouvrage, reprend l’ensemble des notes de Jean Faure Lapouyade portant sur plus d’une cinquantaine de communes. L’auteur apporte par ailleurs des précisions et des éclairages nécessaires à la compréhension d’une oeuvre qui, à l’époque, était pionnière et inédite.