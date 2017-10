Cette année la marche du ruban Rose, pour 20 communes du Sud-Gironde participantes, arrivera à Saint-Pardon-de-Conques. La municipalité, aidée de marcheurs et de bénévoles, a œuvré afin que cette manifestation se passe bien.

« La population a été mobilisée pour accueillir les marcheurs attendus nombreux et nous avons partagé les tâches » indique le maire, Gilbert Blangéro.

Certains veilleront à la sécurité des marcheurs et des panneaux signaleront cette marche aux automobilistes, pour une arrivée où l’on attend plusieurs centaines de personnes tandis que d’autres optimiseront le parking.

Quelques consignes de sécurité

Quelques consignes de base pour tous : « Je respecte le code de la route pour moi, mes enfants et les autres ; cette marche n’est pas une course, je reste avec le groupe, je marche dans la bonne humeur et habillé de rose ! La présence de la gendarmerie ainsi qu’un groupe de premier secours formé à cet effet garantiront la réussite de cette journée consacrée au dépistage gratuit du cancer du sein. »

Une scène sera montée samedi 7 octobre pour les intervenants et aussi pour écouter la chanteuse Karine Dupuy, bénévole sur cette journée. Les bénévoles devront aussi gonfler 700 ballons roses. L’apéro offert sera doublé d’une surprise avant le repas tiré du sac !

Samedi 7 octobre, marche rose. Départ à 9h depuis la mairie de Saint-Loubert. Arrivée à St-Pardon-de-Conques vers midi. Les Perdonné(e)s qui le souhaitent peuvent rejoindre les voisins à partir de 8h30, départ de la mairie. À noter : la voie de l’église sera fermée de 10h30 à 13h30.