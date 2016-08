Langon Marché : la crêperie aux savoir-faire bretons

Jean-François Ricordeau-Bihan tient une crêperie ambulante, installée sur le marché de Langon depuis trois mois. Il y confectionne galettes et crêpes, comme sa grand-mère bretonne le lui a appris.

Le boulot s’était emparé de ma vie !

Ce quinquagénaire n’a néanmoins pris cette trajectoire professionnelle que très récemment. Né dans une famille bretonne, d’un père militaire, il déménage souvent. Il commence son histoire par : « La vie est un théâtre, on y joue plusieurs personnages ».

Il fait des études de Lettres à Rennes mais arrête au bout d’un an. « Je n’étais pas du tout dans mon univers alors j’ai arrêté pour chercher du travail » explique-t-il.

Comme il avait des prédispositions en vente, sur un concours de circonstances, il occupe un poste de commercial dans le domaine des périphériques informatiques à Caen. « À 21 ans j’avais un statut d’ingénieur commercial, c’était inouï ! ».

Une nouvelle passion

Seulement, après quelques années, il se lasse, et lors d’un salon d’espaces et équipements scéniques il se découvre une réelle passion pour ce domaine. Si bien qu’il parvient à se faire engager dans une société de fabrication d’équipements scéniques. Seulement voilà, il se donne trop pour son travail et fini par faire un « burn-out ».

Retour à l’Université

Sur les précieux conseils de sa femme, il quitte tout et décide de reprendre les études. « À 45 ans, j’ai repris l’Université ». C’est dans le domaine des ressources humaines, qualité et environnement qu’il revit une jeunesse universitaire pendant deux ans.

Après ses études, une lubie inattendue se révèle à lui : il veut vendre des crêpes et galettes bretonnes sur les marchés.

Encouragé par sa femme, il déménage à Verdelais et se lance, en mai 2015, sous le nom de « La Galette de Torpenn » et propose des galettes saucisse (« le hot-dog breton » comme il l’appelle), des galettes complètes aux multiples garnitures, des crêpes aux sucres, caramel beurre salé, confiture, Nutella.

La crêperie ambulante

Ses produits sont certifiés bio et il aime le travail bien fait. « Je retrouve les saveurs de ce que je mangeais quand j’étais enfant » avoue-t-il. Vous pouvez le trouver sur les marchés de Bazas, Saint-Macaire, Landiras, Castillon-la-Bataille, Lormont et Langon ou également sur des événements particuliers dans la région Sud-Gironde.

Maëldan Delpy

Contact: Tél : 06.10.07.36.24. ; lagalettedetorpenn@netcourrier.com