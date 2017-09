75% des commerçants du marché du vendredi matin ont rendu un avis positif ou très positif concernant le déplacement provisoire de ce rendez-vous hebdomadaire à cause des travaux sur les quais. 25% sont au contraire peu ou pas satisfaits. C’est le bilan de l’enquête menée par la Ville de Langon, par rapport aux 58 réponses reçues sur les 120 questionnaires distribués.

Majorité favorable

Face à cette majorité plutôt favorable et confortée aussi par les retours positifs récoltés auprès des clients, la municipalité s’interroge sur la possibilité de conserver ce fonctionnement, même après la fin des travaux. Cette hypothèse a été par ailleurs évoquée lors du petit-déjeuner du commerce, mardi dernier, où les commerçants du centre-ville étaient invités.

Venus nombreux, certains d’entre eux ont pris la parole pour s’exprimer sur le sujet. Globalement, ils semblent satisfaits de ce changement : « ça amène plus de monde en centre-ville », « c’est plus facile pour circuler avec son cabas car ce circuit est moins en pente », « ça donne une image plus dynamique de Langon, qui prend presque des allures de « grand village »…

Malgré cet enthousiasme général, les commerçants du centre-ville ont tout de même souligné quelques bémols : « cette nouvelle organisation profite à certains plus qu’à d’autres selon l’emplacement de leur boutique par rapport aux exposants du marché » ; « on constate une concentration des chalands plutôt dans les allées Jean-Jaurès (place de la mairie) et jusqu’au parc des Vergers mais très peu de gens font la boucle du côté des Carmes ». Des remarques qui ont amené quelques propositions : « pourquoi pas réfléchir à un autre cheminement ? », « ou à l’animation par un speaker qui mettrait en avant les commerces un peu à l’écart ou une sono qui diffuserait des spots ? », « pourquoi pas installer quelques exposants rue Maubec ? », « ou permettre une autre entrée dans le marché en venant de la rue des Docteurs Théry ou de la Place de l’Horloge… »

Nouveau questionnaire

Un débat a ensuite été ouvert quant au stationnement et à la pertinence de rassembler ou non les stands de produits alimentaires et ceux non alimentaires. La municipalité a enregistré ces remarques et propositions et poursuivra sa réflexion via un questionnaire qui sera prochainement distribué aux commerçants du centre-ville.