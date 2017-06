Ce week-end, le plus petit village de France se transforme en capitale de la poterie. Dimanche 18 juin, Castelmoron-d’Albret accueille en ses remparts le 17ème marché de potiers. Organisée par l’association Les Mains d’Argile, cette manifestation se déroulera de 10h à 18h et verra vingt potiers exposer leurs créations. Il sera d’ailleurs possible de les acquérir si vous avez un coup de cœur lors de la visite.

En plus de ce marché, Christophe, potier dans la commune, tournera des pièces avec un tour manuel à pied de sa conception. À 11h et 15h, un atelier modelage gratuit sera proposé aux enfants par une potière. Enfin, il sera possible de visiter le village à 11h, à 15h et à 16h30 avec une guide.

L’accès est libre. Buvette et buffets associatifs, tombola avec pièces en céramique des potiers présents.