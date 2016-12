Cliquez sur l'image pour l'agrandir

C’est parti pour 10 jours de festivités sur la place Kennedy avec un marché de Noël festif et lumineux. L’inauguration a eu lieu mardi soir avec le Chœur des Rugueux – les anciens du Stade Langonnais rugby - qui a réchauffé l’atmosphère en présence de beaucoup de monde venu pour les écouter.

Cette année et pour la première fois une patinoire est présente et elle connaît un joli succès car dès le 1er jour elle a enregistré plus de 300 entrées.

Programme : www.langon33.fr