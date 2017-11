Dimanche 5 novembre, la Ligue contre le cancer Gironde et la Fédération Française de Randonnée en Gironde organisent des marches de 6 et 10 km au départ de Tabanac pour sensibiliser sur la prévention et promouvoir les dépistages.

Sur place, les participants auront la possibilité de faire un don pour poursuivre la lutte contre le cancer.

Deux marches pour les familles

Le rendez-­vous est fixé à la salle du Moulin Carreyre de Tabanac.

Dès 9h, un café ou un thé seront offerts aux participants par la Fédération Française de Randonnée en Gironde.

Le parcours des marches proposées aux participants sera le suivant :

Départ à 9h30 pour une marche de 10 km

Départ à 10h pour une marche de 6 km

Un pot de convivialité sera également offert au retour des marcheurs par la mairie de Tabanac. Les pique-­niques tirés du sac pourront être consommés sur place.

L’inscription est gratuite mais obligatoire : cdrp33@neuf.fr ou 05.56.00.99.26.

La promotion de la santé par le sport

Depuis 2016, la Ligue contre le cancer Gironde et la Fédération Française de Randonnée Pédestre en Gironde s’associent pour organiser plusieurs marches sur le territoire girondin, destinées au grand public. L’objectif est d’y rassembler le plus grand nombre afin de porter des messages de prévention et de promotion des dépistages.

Depuis plus de 55 ans, la Ligue contre le cancer Gironde oeuvre sur le département avec 4 missions : financer la recherche ;; accompagner les personnes malades et leurs proches ;; mobiliser la société ;; informer et promouvoir les dépistages organisés. Dans le cadre de cette dernière mission, la collaboration avec la Fédération Française de Randonnée en Gironde contribue à diffuser l’information au grand public grâce à la promotion du sport comme « vecteur de santé ».

