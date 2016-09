Saint-Martin-de-Lerm Marché à la ferme au château Haut-de-Lerm

À mi-chemin entre La Réole et Sauveterre, le Château Haut-de-Lerm organise un marché de producteurs labellisé « Bienvenue à la ferme » chaque premier dimanche de septembre.

Le marché à la ferme 2016 s’annonce bien, avec déjeuner fermier à 16€ et 18,50€ (confit, foie gras magrets pâtisseries etc..), le vin de la propriété, rouge de 2014 et rosé de 2015, à prix très doux et de la musique en accompagnement toute l’après-midi avec le groupe Pee Wee.

Dimanche 4 septembre de 10h à 18h. Entrée gratuite. Château Haut de Lerm 33540 St Martin de Lerm. Tel 06.86.89.60.93 ou www. haut-de-lerm.fr