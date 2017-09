Les Blayais n’ont pas fait dans la demi-mesure lors de la première journée de la nouvelle saison en s’imposant largement face à Gujan-Mestras (53-26). Pour autant, avec la galère de la saison passée, personne ne veut s’enflammer sur les bords de la Gironde même si on sent bien que le recrutement chirurgical a d’ores et déjà produit son effet. Comme l’ensemble des dirigeants, Manu Lagarde, le coach des lignes arrières, veut donc rester prudent.

“Manu, cette large victoire face à Gujan a fait sensation dans le microcosme du rugby girondin…

(Sourire)… Oui et c’est compréhensible lorsque l’on sait d’où on vient. Cette saison avec seulement deux victoires a forcément laissé des traces pour l’ensemble du club et cela se ressent encore. Avoir gagné ce match, avec le bonus, a forcément ravi tout le monde ici mais il faut rester très prudent car l’équilibre est fragile.

Peut-on considérer que le recrutement, judicieux, est forcément la principale explication ?

Il est un petit tôt pour l’affirmer mais on peut penser que c’est plutôt une réussite, même si on aurait bien voulu faire plus et mieux. Ce qui nous inquiète pour être franc, c’est le quantitatif, la fameuse longueur de banc. Il va falloir parfois se gratter la tête pour faire le groupe et c’est d’ailleurs le cas dès ce week-end, pour le déplacement à Parthenay. Alors on ne va pas faire la fine bouche. L’apport des cinq joueurs qui arrivent de Cognac est indéniable et le retour de jeunes qui étaient un peu éparpillés est tout aussi positif. Le groupe est intéressant mais, prudence !

Quel est l’objectif cette saison ?

L’objectif est le maintien même si j’espère qu’au cours de la saison, je pourrais dire autre chose. Lorsque je vois l’effectif de certaines équipes, je me dis qu’il faut rester vraiment concentré sur le maintien. Pour l’heure, nous allons à Parthenay sur la pointe des pieds et nous espérons ramener quelque chose de là-bas comme ce sera le cas à chaque fois que nous nous déplacerons.”