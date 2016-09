Blaye Manu Garrido : "Nous allons rebondir"

Manu Garrido : deux revers à domicile pour débuter la saison c’est compliqué ?

“On savait que ce serait très compliqué face à Périgueux dont la présence à ce niveau est une hérésie sur le plan sportif mais face à Surgères, nous menions 14 à rien avant de manquer par la suite de maîtrise, d’expérience et c’est là que l’on voit que l’absence de nos cadres* est préjudiciable.”

“L’absence de nos cadres est préjudiciable”

Deux défaites qui font forcément mal à la tête ?

“Je ne vous cache pas que dimanche soir, il y a eu un gros coup de mou et des doutes bien compréhensibles mais objectivement, je ne doute pas que nous allons rebondir. On va bosser, notamment physiquement et il faut retrouver de la confiance pour ne pas lâcher sur le plan mental mais ce groupe a de la valeur et nous ne rencontrerons pas toujours des équipes de la trempe des deux premières.”

Vous êtes surpris par le niveau général ?

“Il faudra avoir un peu plus de recul mais globalement j’ai l’impression que le niveau est monté d’un cran oui, qu’il est plus élevé que dans un passé récent en tout cas et qu’il y a plus de jeu et plus d’intensité physique c’est évident.”

“Il nous faut très vite apprendre”

Votre objectif reste viable bien sûr ?

“Rien ne change oui bien sûr et le maintien n’est surtout pas remis en cause. Nous allons rencontrer des équipes plus à notre portée et de ce point de vue, le match de samedi à Barbezieux va nous éclairer face à un autre promu. Ensuite, avec quelques retours, et notamment celui de Rémi [Lamarque] d’ici un mois, nous allons être en capacité d’élever notre niveau de performances. Il nous faut très vite apprendre mais je ne doute pas que le groupe ait les ressources suffisantes pour mener à bien sa mission.”

*Christophe Soulat, Mathieu Persico, Cédric Mengin et Rémi Lamarque