Le cortège des manifestants se déplacera le long des boulevards jusqu’au carrefour de Lestang puis retour en centre ville, ce sera mardi à partir de 15h. Cette mobilisation va paralyser le centre ville en protestation contre la loi travail que dénonce la CGT, l’UNSA et l’antenne locale FO. La loi travail, «un permis de licencier à tout va» s’exclame-t-on à l’unité locale de la CGT dirigée par Armelle Lhéritier. Le contrat de travail est menacé de suppression au profit d’un accord d’entreprise «avec les pressions qu’on imagine». La loi travail, c’est toujours comme l’expriment les dirigeants de la CGT: des reculs importants an matière de santé avec la suppression des CHSCT, un retour au face-à-face entre employeur et salarié isolé, un code du travail par entreprise «ou un retour à la loi de la jungle et la mise en concurrence des salariés, particulièrement des PME-PMI», l’augmentation de la CSG en lieu et place des cotisations sociales et la remise en cause du principe de solidarité émanant de la Sécurité sociale.

«Cette mobilisation est faite pour que s’ouvrent des négociations pour un code du travail renforcé et plus protecteur pour tous» déclarent les représentants CGT.