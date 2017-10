Les Cadettes de Cadillac-Béguey n’en finissent plus de rafler les titres au championnat d’Europe des majorettes !

Après la victoire d’Eva, Marie et Laura en septembre 2016, c’est Sloane Girotti qui s’est distinguée à Lasko, en Slovénie, en se voyant attribuer la médaille d’or.

À 15 ans, la jeune fille, qui vit à Cadillac avec sa famille et fréquente le collège Anatole France, totalise déjà de nombreuses années à pratiquer le dur entraînement des Cadettes, cherchant sans cesse à se perfectionner.

Qualifiée pour les championnats d’Europe, elle a pris l’avion pour Lasko, en Slovénie, accompagnée d’Édouard Boussié, le président des Cadets-Cadettes. Il lui a fallu se mesurer aux équipes redoutables de Bulgarie, Montenegro, Croatie, face à un public tout acquis à son pays, dans un vacarme inouï. Les « visiteuses » ont su laisser passer l’orage pour imposer ensuite leur savoir-faire. Et les récompenses ont couronné leurs efforts.

En tout trois médailles d’or et trois d’argent pour la France qui était représentée par les pom-pom girls de Vierzon, les majorettes d’Albi et Montendre… et Sloane. La jeune fille n’en a pas fini avec les compétitions car elle devra affronter le championnat de France en mai 2018, dans la banlieue toulousaine.

Any Manuel