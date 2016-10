Cadillac Majorettes : elles sont championnes d'Europe !

Les majorettes de Cadillac-Béguey sont championnes d’Europe !

Le trio de Cadillac-Béguey, Eva, Marie et Laura, accompagnées de leurs homologues de Montendre (elles s’entraînement le samedi avec la capitainedu groupe), s’est signalé le 25 septembre en Croatie parmi 4.000 concurrentes, obtenant cinq médailles d’or et une d’argent et le titre très envié de championnes d’Europe lors de la compétiotion qui se déroulait à Vinkovci en Croatie.

Stéphanie Rapin, qui a reçu les résultats au téléphone, confiait : « Imaginez mon émotion en entendant « en direct » retentir la Marseillaise ! »

Les jeunes filles ont été accueillies à Cadillac… en fanfare !

A. M.

