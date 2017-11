Aux alentours de 5h30 du matin, les pompiers sont intervenus, au lieu-dit “Moulières”, sur les hauteurs de Bazens, entre Agen et Tonneins, pour un incendie dans une maison en bois. L’habitation, où résidait un couple et deux enfants âgés de 8 et 10 ans, était complètement embrasée à leur arrivée.

D’importants moyens venus de plusieurs casernes de la Vallée du Lot, Nérac et de Buzet-sur-Baïse ont été déployés pour circonscrire les flammes et tenter de déblayer les décombres. L’importance de l’incendie n’a pas permis dans un premier temps d’accéder à l’habitation “afin de vérifier si des personnes s’y trouvaient“.

Origine accidentelle “peu probable”

Le Procureur a confirmé, en fin d’après-midi, que deux corps ont été retrouvés dans les décombres, dont l’un “semble correspondre à celui d’un enfant”. A ce stade de l’enquête, il n’a pas été – toujours selon le parquet – “possible de les identifier et connaître les causes de la mort”.

L’origine accidentelle de l’incendie semble peu probable, toujours selon le Procureur, qui précise par ailleurs que

“Les enquêteurs ont retrouvé deux bidons d’essence dont l’un était renversé et un poêle à pétrole dans le hangar situé à proximité de la maison”.

Le parquet a saisi les enquêteurs de la BR et de la SR qui ont pu pénétrer dans l’habitation, en début d’après-midi, après une sécurisation effectuée par les pompiers. Les recherches se poursuivent toujours sur site pour “savoir si d’autres corps se trouvent dans les décombres“.

Le secteur où se situe l’habitation est entièrement quadrillé par les gendarmes.

Trois véhicules devant la maison

Trois véhicules que possédait le coupe étaient stationnés devant l’habitation. Un élément qui peut laisser présager le pire. Deux plateaux de dépannage ont traversé le village de Bazens vers 16h pour l’enlèvement des voitures qui devraient être passées au peigne fin par les enquêteurs.

C’est une famille sans histoire

Joint par nos soins, le maire de la commune, Francis Castell, a expliqué que cette famille était installée dans le village depuis 5/6 ans. “C’est une famille sans histoire. Le petit garçon âgé de 8 ans est scolarisé à l’école primaire du village et sa soeur de 10 ans est au collège du Port Sainte-Marie“. En tout cas, aucun des deux enfants n’étaient présents, ce matin, dans leur établissement scolaire respectif. Le premier magistrat a été appelé, la nuit dernière, sur les lieux peu avant 6 heures.

Selon nos informations, le coupe n’était pas marié. L’homme, âgé de 38 ans, travaillait à la prison d’Eysses à Villeneuve-sur-Lot comme professeur de sports. Âgée d’une quarantaine d’années, la mère de famille est chef de bassin à la piscine municipale de Nérac. Un poste qu’elle occupe depuis 2012.

Les gendarmes se sont rendus aussi bien à Nérac qu’à Villeneuve-sur-Lot où les deux adultes travaillaient.

La municipalité de Nérac a mis en place une cellule psychologique pour le personnel municipal dès l’annonce de la disparition. Les employés sont effondrés et sous le choc.

Vers un drame conjugal ?

Alors que la nuit tombait sur Bazens, le mystère restait entier sur le drame qui s’est noué au coeur de la nuit. Qu’est-il arrivé à cette famille ? Les enquêteurs de l’identification criminelle poursuivaient leur travail alors que de la fumée se dégageait encore du brasier. “Les enquêteurs étudient toutes les pistes“, a confirmé le Procureur “dont celle d’un possible drame conjugal“.

Aux alentours de 21 heures, selon des sources concordantes, un troisième corps a été retrouvé dans les décombres de la maison. Une information non confirmée à cette heure-ci par le Parquet. Là encore, à ce stade, aucune précision s’il s’agit d’un adulte ou d’un enfant.

