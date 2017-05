On ne parle donc plus de minorité, mais bel et bien d’opposition: c’est en tout cas avec ces termes que les élus du groupe «Demain Marmande» présentent leur dernière initiative, un questionnaire à remplir via internet pour dresser le bilan de la mi-mandat de l’actuelle majorité municipale.

Ainsi, comme l’explique leur communiqué, «il est de coutume, à mi-mandat, de faire une première évaluation de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire ou de ce qui a été abandonné. Cet exercice tourne souvent à l’affrontement entre majorité et opposition, chacun assénant sa vérité sans réellement écouter les principaux intéressés que sont nos concitoyens. Pour sortir d’un tel affrontement stérile, le groupe d’opposition «Demain Marmande» a souhaité que ce soient les Marmandaises et les Marmandais qui réalisent ce bilan d’étape».

Le groupe d’opposition a donc lancé un questionnaire en ligne sur son site internet. «Economie, fiscalité, culture, sport, solidarités, cadre de vie: autant de thèmes sur lesquels votre avis doit être entendu». Les élus précisent qu’ils se feront le relais de cette «vision objective et non partisane de l’action de l’actuelle majorité; la réalité de notre ville aujourd’hui».

Précisons toutefois: il s’agit bien d’un bilan de l’action de l’actuelle majorité, aucune question ne portant sur l’action de l’opposition…