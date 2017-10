Alors que les Unionistes devront se passer pour ce déplacement de leur seconde-ligne habituelle (Luke Jones est sélectionné avec les Barbarians britanniques et Jandre Marais est blessé), ils pourront en revanche compter sur leurs internationaux avant que ces derniers ne rejoignent Marcoussis, dès lundi. Il faudra ensuite composer avec la classe biberon du club pour le déplacement à Toulouse. Mais pour l’heure, direction Colombes et le vieux stade Yves du Manoir pour y rencontrer une équipe du Racing (8e) qui a besoin de points pour revenir dans la zone de confort. Les Bordelo-Béglais n’ont cependant rien à perdre dans cette aventure et Mahamadou Diaby est prêt à en découdre, comme à son habitude.

“Mahamadou, tu reviens après deux week-ends sans match pour toi.

Oui. C’est un repos pris avec plaisir car la saison est longue. J’ai enchaîné les matchs depuis la reprise du Top 14 et cette coupure va me permettre de jouer la suite en retrouvant – je pense – le même niveau de performance, si j’ai la chance d’être aligné.

Le bloc qui arrive correspond à une période compliquée avec tous les sélectionnés ?

Oui, c’est clair, mais il faut que ceux qui restent gardent le même niveau de travail et d’exigence. On va rencontrer de belles équipes et les deux déplacements qui se présentent doivent être abordés sans complexe.

Un petit mot sur le Racing ?

C’est une équipe solide et qui a fait preuve d’une grosse envie en coupe d’Europe. Ils vont forcément vouloir rester sur cette dynamique. On sait que ce sera compliqué alors à nous de faire le nécessaire pour faire en sorte de réaliser une performance. Lyon l’a fait, c’est donc que c’est possible.”