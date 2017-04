Pascal Trouche, directeur du lycée Terres de Gascogne, a organisé pour la première fois dans l’établissement une remise de diplômes officielle.

Les bacheliers 2016 et les étudiants titulaires du BTS de gestion forestière étaient présents en nombre. « C’est un moment important dans la vie d’un lycée, c’est la finalité d’un cursus, la valorisation du travail des enseignants et des élèves. C’est un moment aussi pour se retrouver et échanger ».

Gisèle Lamarque, présidente du conseil d’administration, et Eric Suzanne, sous-préfet, ont distribué les diplômes en s’informant de leur situation, quelques mois après l’obtention de leur diplôme.

Eric Suzanne a insisté sur l’importance de l’apprentissage des langues et des cursus complémentaires à l’étranger, voire simplement des voyages « pour aller voir ailleurs ce qui se fait en agriculture et en forêt. Une expérience inégalable et inoubliable. » En ce jour de portes ouvertes au lycée, de futurs lycéens et leur famille assistaient aussi à cette cérémonie.

